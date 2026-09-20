* Politehnica din Iași a intrat în sesiunea de toamnă 2026 cu 959 de locuri la licență, dintre care 581 la buget * surpriza vine de la Automatică și Calculatoare: 66 de locuri au fost scoase în septembrie, iar la testul de admitere s-au prezentat doar 10 candidați * în 2025, Automatică nici nu mai organiza admitere de toamnă

Ingineria pare să piardă teren în fața noilor generații de absolvenți, iar unul dintre cele mai surprinzătoare semnale vine chiar de la o facultate care, până nu demult, era printre cele mai căutate ale Politehnicii ieșene. În această toamnă, Facultatea de Automatică și Calculatoare a TUIASI a ajuns să scoată din nou la concurs 54 de locuri la buget și 12 cu taxă. Pentru testul din septembrie au existat numai 13 dosare, iar trei candidați au absentat. Cu un an înainte, Automatică nici măcar nu figura printre facultățile care mai aveau nevoie de admitere în septembrie.

În vara lui 2026, facultatea pornise cu 340 de locuri bugetate și 26 cu taxă. Mai surprinzător este numărul candidaților. Lista oficială a rezultatelor testului grilă conține 13 dosare. Trei candidați figurează absenți, ceea ce înseamnă că numai 10 tineri au susținut efectiv proba. Toți cei prezenți au obținut minimum nota 5.

Facultatea precizează că testul de matematică sau informatică trebuia susținut de toți candidații, inclusiv de românii de pretutindeni, cu excepția celor care beneficiau de condițiile speciale de admitere.

Aproape un sfert din locurile bugetate au ajuns până în toamnă

La începutul admiterii din vară, TUIASI avea 2.568 de locuri bugetate la licență. În septembrie mai apăreau 581. Raportate simplu la oferta inițială, înseamnă că echivalentul a peste 22% din numărul locurilor bugetate a ajuns în sesiunea de toamnă, deși distribuția include categorii speciale și trebuie citită cu această precauție.

În 2026, pagina oficială de admitere la TUIAȘI a afișat pentru sesiunea de toamnă 581 de locuri bugetate și 378 cu taxă, în total 959. Cele mai multe erau la Construcții de Mașini și Management Industrial – 106 la buget și 84 cu taxă, Electronică – 91 plus 40, Știința și Ingineria Materialelor – 85 plus 29 și Inginerie Chimică – 62 plus 48.

Într-o economie care reclamă constant lipsa specialiștilor tehnici, întrebarea devine astfel mai amplă decât bilanțul unei admiteri: de ce nu mai aleg suficienți absolvenți de liceu drumul spre inginerie?

Dan DIMA