Niciodată singur, un proiect unde singurătatea seniorilor dispare în fiecare săptămână

La Iași a fostlansat un program de activități săptămânale gratuite pentru persoanele de peste 65 de ani care se confruntă cu singurătatea.

Singurătatea nu se rezolvă doar printr-o vizită ocazională. Uneori, este nevoie de un loc în care să ştii că poţi reveni săptămâna viitoare şi că acolo te aşteaptă cineva. O masă în jurul căreia se adună oameni care, poate, în restul săptămânii nu au cu cine să vorbească. O cafea, o discuţie şi câteva ore petrecute împreună. Aşa a început, la Iaşi, programul „Prietenii Vârstnicilor”, destinat persoanelor de peste 65 de ani care se confruntă cu singurătatea.

Prima întâlnire a noului grup a avut loc la Filiala „Ion Creangă” a Bibliotecii Judeţene „Gheorghe Asachi”, unde seniorii s-au cunoscut, au stat de vorbă şi au participat la prima activitate de socializare din cadrul programului.

Iniţiativa aparţine Asociaţiei „Niciodată Singur - Prietenii Vârstnicilor”, care lansează la Iaşi un program de activităţi săptămânale gratuite. Seniorii vor avea astfel un loc în care să se întâlnească în mod regulat, să cunoască oameni noi şi să participe la ateliere şi activităţi de socializare. „Vârstnicii din România se confruntă cu singurătatea şi odată cu înaintarea în vârstă îşi pierd prietenii, îşi pierd apropiaţii. E nevoie, ca societate, să le arătăm că în continuare ei contează şi e important să fie înconjuraţi de oameni ca să fie ei bine”, a spus Bianca Geamănu, director de programe.

Nevoia unui astfel de program este evidenţiată şi de datele unui studiu realizat de Kantar România pentru Asociaţia „Niciodată Singur”. Potrivit cercetării, unul din patru seniori din oraşele României interacţionează cu cel mult o persoană pe parcursul unei luni.

Noul proiect aduce nevoia de socializare într-un spaţiu comun

Programul „Prietenii Vârstnicilor” se deschide la Iaşi după mai bine de cinci ani de activitate a asociaţiei în oraş. În această perioadă, voluntarii au mers la domiciliul seniorilor pentru a le oferi companie şi sprijin, iar noul proiect aduce această nevoie de socializare într-un spaţiu comun. „Nu este prima iniţiativă a Bibliotecii Judeţene în ceea ce priveşte activităţile dedicate seniorilor. Avem în derulare două programe dedicate exclusiv lor. Unul dintre ei este un curs de limba engleză pentru seniori, celălalt fiind de conversaţii în limba engleză, ambele fiind dedicate American Corner. Mai avem încheiat un parteneriat cu DGASPC pentru două cămine de pensionari din Iaşi, în cadrul cărora avem puncte de împrumut şi desfăşurăm periodic activităţi”, a spus Mihaela Morariu, purtătorul de cuvânt al Bibliotecii Judeţene „Gheorghe Asachi”.

La prima întâlnire au fost seniori care beneficiază deja de programul de vizite la domiciliu şi persoane care se alătură acum noului grup. Pentru unii dintre participanţi, întâlnirea a însemnat şi prima ocazie de a descoperi că există un loc în care pot reveni în fiecare săptămână, fără costuri, pentru a fi împreună cu alţi oameni de vârsta lor. „Fac parte din această asociaţie de vreo 4-5 ani. Mă simt foarte bine aici, pentru că mai facem excursii, mai participam la câte o întâlnire, la câte o activitate. Eu mă simt foarte bine. Singurătatea e groaznică. Aici mă simt bine, indiferent la ce activităţi participăm. Ne facem prieteni noi, cunoaştem oameni noi”, spune Mariana Boboc. Laura RADU