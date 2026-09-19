Drumul Expres Bacău–Piatra Neamț, în aer!

Drumul Expres Bacău–Piatra Neamț, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din Moldova, rămâne prins în labirintul contestațiilor. Contractul de peste 5 miliarde de lei fără TVA, pentru proiectarea și construirea celor aproximativ 51 de kilometri de drum expres, a fost atribuit inițial asocierii conduse de Danlin XXL, însă o serie de decizii ale CNSC și instanțelor au redeschis competiția.

Acum, un nou moment decisiv se apropie. Danlin XXL a atacat la Curtea de Apel București decizia CNSC din 22 iulie 2026, prin care Compania Națională de Investiții Rutiere a fost obligată să continue reevaluarea ofertei depuse de asocierea Precon Transilvania. Instanța este așteptată să se pronunțe pe 24 septembrie 2026.

Important: decizia CNSC nu a declarat Precon câștigătoare și nu a anulat direct atribuirea făcută inițial în favoarea Danlin. Consiliul a anulat însă o solicitare de clarificări transmisă de CNIR către Precon și a obligat compania să continue reevaluarea ofertei, cu respectarea documentației de atribuire și a celor stabilite anterior de Curtea de Apel.

Verdictul, așteptat pe 24 septembrie

CNIR desemnase inițial câștigătoare asocierea formată din Danlin XXL, Groma Hold, Intertranscom Impex, Evropeiski Patishta și Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi, pentru aproximativ 5,17 miliarde de lei fără TVA. Rezultatul a fost contestat, iar în aprilie 2026 Curtea de Apel București a admis în parte plângerea Precon Transilvania și a dispus reevaluarea ofertei acestei asocieri.

În timpul reevaluării, CNIR a transmis Precon o solicitare de clarificări. Compania a contestat-o la CNSC, iar Consiliul i-a dat dreptate prin decizia din 22 iulie. Danlin XXL a intervenit în procedură și a contestat ulterior soluția CNSC la Curtea de Apel București.

Dosarul, înregistrat cu numărul 5099/2/2026, are ca obiect contestarea deciziei CNSC. Instanța a amânat pronunțarea, iar noua dată anunțată este 24 septembrie, ora 09:00.

Oferta câștigătoare, cu 120 milioane euro peste cea de pe locul 2!

Drumul Expres Bacău–Piatra Neamț ar urma să aibă aproximativ 51 de kilometri și să lege municipiul Piatra Neamț direct de Autostrada Moldovei A7. Proiectul include cinci noduri rutiere, 30 de poduri, pasaje și viaducte cu o lungime cumulată de aproximativ 16 kilometri, un spațiu de servicii și un Centru de Întreținere și Coordonare. Durata contractului este estimată la 48 de luni: 12 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție.

Potrivit informațiilor publicate de presa locală, oferta asocierii conduse de Danlin, declarată inițial câștigătoare, era de aproximativ 5,17 miliarde de lei fără TVA, în timp ce oferta Precon ar fi fost de circa 4,58 miliarde de lei, diferența ajungând la aproximativ 600 de milioane de lei, adică în jur de 120 de milioane de euro. Atribuirea nu se face însă exclusiv în funcție de preț, ci pe baza criteriilor stabilite în documentația procedurii.

Și aici apare scenariul care poate prelungi din nou povestea. Chiar dacă hotărârea din 24 septembrie va lămuri disputa privind decizia CNSC, procedura nu se încheie automat. CNIR va trebui să continue evaluarea conform soluției instanței și să stabilească rezultatul procedurii. Un eventual nou rezultat poate fi, la rândul său, contestat de ofertanții care se consideră prejudiciați.

Daniel BACIU