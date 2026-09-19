Bere Gratis, gala aniversară Opera 70, flașnetari din mai multe țări, Gaudeamus, FITPTI și Dallas Delivery dau programul unui weekend foarte încărcat la Iași. Multe dintre evenimente sunt în aer liber și au acces gratuit.

Centrul Iașului se transformă, în weekendul 19–20 septembrie, într-un traseu aproape continuu de evenimente. De pe Strada Lăpușneanu până la Palatul Culturii, Operă și pietonalul Ștefan cel Mare, ieșenii pot alege între concerte, teatru, târg de carte, expoziții, activități pentru copii și evenimente comunitare.

Sâmbătă: Bere Gratis, flașnetari și gala de 70 de ani a Operei

Strada Lăpușneanu este unul dintre punctele cele mai aglomerate ale zilei de sâmbătă. Festivalul ajuns la ediția a VIII-a începe de dimineață, cu târg de antichități, expoziții, activități și teatru pentru copii. De la ora 15.30, în Grădina Muzeului Unirii este programat concertul „Voyage d'Amour”, urmat de Duo Adagio, iar la 17.00 are loc Parada Costumelor de Epocă. Seara continuă cu recitalul „La Bohème”, de la ora 18.00, iar Bere Gratis urcă pe Scena Mare la ora 20.00.

Tot sâmbătă, Palatul Culturii intră în ritmul Festivalului Internațional al Muzicii Mecanice – FIMM 15. Între orele 10.00 și 12.30, apoi între 15.00 și 18.30, flașnetari din Germania, Franța, Polonia, Slovacia, Slovenia și România cântă pe esplanada Palatului și în Grădina Publică Palas. Expozițiile Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” pot fi vizitate gratuit între orele 10.00 și 17.00, iar de la 19.00, în Sala Voievozilor, este programat concertul „Trăiește prin muzică”.

Unul dintre marile evenimente ale serii începe la ora 20.00, pe esplanada Operei Naționale Române Iași. „Magia serii în sunet și lumină” revine după cinci ani și marchează, la ediția a XV-a, cei 70 de ani de existență ai Operei ieșene. Accesul este liber, iar în spectacol intră soliștii, Orchestra, Corul și Baletul instituției.

Pentru cei care preferă teatrul, „Ultimul Bărbat de pe Pământ” este programat la Casa de Cultură a Studenților, de la ora 19.00. Copiii au, de la ora 11.00, spectacolul de magie al Magicianului Iulian la Ateneul Național.

Duminică: FITPTI începe în stradă, iar Lăpușneanu rămâne scenă

Duminică, 20 septembrie, începe Prologul Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași. De la ora 10.00 poate fi vizitată la Biblioteca Centrală Universitară expoziția de scenografie „Teatru la cutie”, semnată de Levente Bagossy din Ungaria. La ora 12.00, personajele Teatrului „Luceafărul” pornesc în paradă din Piața Unirii, iar de la 13.00 și 14.00 este programat „Tramvaiul gândurilor”. La ora 18.00, în Grădina Botanică, se joacă „Chirița în provinție”.

Festivalul Străzii Lăpușneanu continuă și duminică. De la ora 10.00 sunt deschise târgul de antichități și atelierele pentru copii, la ora 13.00 este programată „Punguța cu doi bani”, iar de la 17.00 cântă Cvartetul Charism, cu un program care merge de la Bach și Vivaldi până la Hans Zimmer, Queen, Coldplay și Taylor Swift. De la 18.00 urmează o seară interbelică în Grădina Muzeului Unirii, iar programul muzical continuă până seara.

La Palatul Culturii, FIMM oferă duminică o plimbare cu tramvaiul de epocă pe traseul Târgu Cucu–Copou, de la ora 12.00, concerte ale flașnetarilor și, de la ora 18.00, recitalul „Contraste”, susținut de pianistul Daniel Dascălu.

Cărți, artă urbană și evenimente pentru familii

Pentru cititori, Târgul de Carte Gaudeamus Iași ajunge duminică la ultima zi. Pavilioanele de pe pietonalul Ștefan cel Mare sunt deschise între orele 10.00 și 20.00, cu peste 30 de edituri, apariții editoriale, carte pentru copii și materiale educaționale.

O variantă complet diferită este Dallas Delivery, în Cartierul Cicoarei. Evenimentul continuă până duminică și aduce artă urbană, pictură murală, ateliere, muzică, activități pentru copii și intervenții comunitare. Sâmbătă și duminică, ilustratorul Adrian Serghie susține ateliere pentru copii, părinți și bunici și sesiuni de desen live.

Pentru seara de duminică mai sunt două opțiuni de teatru: „Opt femei”, de la ora 19.00, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, și „ARTĂ”, în regia lui Cristi Juncu, tot de la 19.00, la Sala Unirii – Cinema Victoria. Maura ANGHEL