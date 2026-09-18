Relația dintre părinți și adolescenți, presiunea școlii, notele, conflictele și nevoia de autonomie vor fi în centrul unei noi întâlniri din seria „Conversații cu sens pentru părinți”, organizată sâmbătă, 19 septembrie, la Iași.

Adolescența schimbă relația dintre părinți și copii poate mai mult decât orice altă etapă. Copilul care până nu demult povestea ce i s-a întâmplat la școală poate începe să răspundă monosilabic. Părintele întreabă, adolescentul se retrage. Apar notele, examenele, comparațiile cu ceilalți, teama de eșec și întrebarea care revine tot mai des: cât trebuie să mă implic și de unde începe controlul?

Aceste teme vor fi discutate sâmbătă, 19 septembrie 2026, între orele 10.00 și 12.00, la Hotel Ramada, Sala Tokyo, în cadrul unei noi ediții a programului „Conversații cu sens pentru părinți”.

Întâlnirea este organizată în parteneriat cu psihologul-terapeut Dumitru Gârbăcea și Asociația Părinților EduPart.

„Nu venim să fim părinții perfecți”

Pentru Carmen Ivan, facilitator de educație non-formală și artist plastic, întâlnirea nu este despre rețete perfecte de parenting, ci despre înțelegerea relației dintre adult și copil într-o perioadă în care amândoi trec prin schimbări importante. „Este un spațiu în care putem vorbi deschis despre copii, despre fricile și întrebările noastre ca părinți, despre lucrurile pe care uneori nu știm cum să le gestionăm și despre nevoia de a ne simți înțeleși. Nu venim acolo să fim părinții perfecți. Venim să ne înțelegem mai bine pe noi și pe copiii noștri”, spune Carmen Ivan.

Tema devine cu atât mai sensibilă în anii de gimnaziu și liceu, când rezultatele școlare încep să cântărească mai mult, iar discuțiile despre examene, admitere și viitor pot transforma casa într-un spațiu de negociere permanentă.

Când grija începe să semene cu presiunea

Una dintre întrebările centrale ale workshopului va fi legată de motivație. Cât poate insista un părinte fără ca adolescentul să simtă că orice discuție ajunge la școală, note sau performanță?

Participanții vor discuta despre felul în care pot încuraja un copil fără să îi transmită permanent că nu face suficient, dar și despre momentul în care este sănătos să îi lase mai multă autonomie.

Vor fi abordate și situațiile în care adolescentul amână, refuză să învețe, obține rezultate slabe sau reacționează agresiv atunci când părintele încearcă să discute despre școală.

O altă temă este cea a propriilor temeri ale adulților. Frica părintelui că adolescentul ar putea rata un examen, că nu va intra la liceul sau facultatea dorită ori că „nu își găsește drumul” se poate transforma, fără intenție, într-o presiune pe care copilul ajunge să o resimtă zilnic.

Ce faci când adolescentul nu mai comunică

Workshopul va aborda și una dintre situațiile care îi neliniștesc cel mai mult pe părinți: momentul în care copilul începe să se închidă în el.

Ce faci atunci când întrebarea „Cum a fost la școală?” primește doar un „bine”? Cât insiști? Când îi respecți tăcerea și când aceasta ar trebui să devină un semnal că adolescentul are nevoie de mai mult sprijin?

„Ne dorim ca oamenii să plece de la această întâlnire cu lucruri pe care le pot folosi efectiv acasă. Nu doar cu informații, ci cu tehnici concrete de comunicare, gestionare a conflictelor și relaționare”, explică Carmen Ivan.

Formatul va fi unul practic, iar participanții vor putea discuta situații care apar frecvent în relația dintre părinți și adolescenți.

Școala trece, relația rămâne

Întâlnirea este destinată părinților care vor să înțeleagă mai bine ce se întâmplă în această perioadă și cum pot rămâne aproape de copiii lor fără a transforma apropierea în control.

Participarea costă 50 de lei, iar locurile sunt rezervate în urma înscrierii.

Mesajul de la care pornește întreaga întâlnire rămâne însă unul simplu: rezultatele școlare sunt importante, dar nu sunt singurul lucru care contează.

„Școala trece. Adolescența trece. Dar relația rămâne”, spune Carmen Ivan. Maura ANGHEL