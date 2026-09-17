După șapte ani de planuri, Primăria caută constructor pentru Polivalentă

După ani de proiecte, avize, promisiuni, actualizări de costuri și o licitație anulată, Sala Polivalentă „Regina Maria” intră, în sfârșit, într-o nouă etapă: Primăria Iași caută constructor pentru una dintre cele mai mari investiții sportive din istoria orașului.

Municipalitatea a lansat licitația pentru lucrările de construire a Complexului Sportiv „Regina Maria”, iar valoarea contractului a ajuns la 492,85 milioane de lei fără TVA, respectiv 596,35 milioane de lei cu TVA, echivalentul a aproximativ 113 milioane de euro. Constructorii au timp până pe 26 octombrie 2026 să depună ofertele, iar lucrările ar trebui să fie finalizate în maximum 48 de luni.

Banii nu sunt puțini, iar proiectul este departe de a fi unul obișnuit. Sala va avea 9.623 de locuri, iar împreună cu sala de antrenament complexul va putea găzdui aproape 9.800 de persoane. Arena este proiectată pentru competiții internaționale de handbal, baschet, volei și alte evenimente sportive și va fi ridicată în zona Moara de Vânt, pe aproape opt hectare de teren aflat în proprietatea municipalității.

Proiectul prevede o clădire cu aproape 39.100 de metri pătrați construiți desfășurați, o sală de antrenament, terenuri sportive exterioare, spații comerciale, zone pentru public, parcări și nu mai puțin de 1.115 locuri de parcare, dintre care 960 subterane. Aproape 60.000 de metri pătrați sunt prevăzuți pentru spații verzi.

Adevărata poveste este în spatele cifrelor

Primăria a început să bage bani în proiect încă din 2019 și 2020, când a alocat aproximativ două milioane de lei pentru proiectare. În iulie 2020 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici. În 2021, proiectul era inclus pe lista de priorități a Companiei Naționale de Investiții, iar în 2022 documentația ajungea oficial la CNI.

În iunie 2023 era emisă autorizația de construire. În decembrie 2023, proiectul primea avizul Consiliului Interministerial, iar în februarie 2024 Guvernul aproba indicatorii tehnico-economici la o valoare totală de 475,9 milioane de lei cu TVA.

De atunci, însă, cifrele au explodat. În februarie 2026, Consiliul Local Iași a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici, iar valoarea estimată a investiției a urcat la 680,08 milioane de lei. Acum, licitația pentru lucrări este lansată la aproape 596,35 milioane de lei cu TVA.

Între timp, proiectul a trecut și printr-un eșec major: după ce CNI a preluat investiția în septembrie 2024, licitația pentru execuție organizată ulterior de companie a fost anulată.

Municipalitatea a încercat apoi să forțeze reluarea proiectului. În iulie 2025, Primăria anunța că este dispusă să contribuie cu până la 20% din costuri. În octombrie, procentul promis a crescut la 25%. În aprilie 2026, Consiliul Local a aprobat oficial această majorare.

Un impuls de la ministrul Cseke Attila

Guvernul a inclus Sala Polivalentă Iași și în lista proiectelor de investiții publice semnificative pentru care urma să fie identificată finanțarea în bugetul de stat pe 2026. Iar la Iași, pe 9 septembrie, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a transmis că proiectul rămâne în atenția Executivului, dar că după actualizarea indicatorilor trebuie încă identificată și asigurată finanțarea națională.

Astfel, după aproape șapte ani de la primele cheltuieli pentru proiectare, Iașul ajunge din nou în fața unei licitații.

De această dată, un contract de aproape 600 de milioane de lei cu TVA, 48 de luni de șantier și promisiunea unei arene de aproape 10.000 de locuri.

Dacă procedura nu va mai fi blocată sau anulată, primul meci în noua Sală Polivalentă ar putea deveni, după atâția ani de documentații și promisiuni, momentul în care proiectul „Regina Maria” va ieși definitiv de pe hârtie.

Daniel BACIU