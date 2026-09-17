* unii dintre cei mai cunoscuți cercetători ai creștinismului timpuriu și ai patristicii se întâlnesc la Iași * de la Umberto Eco și Jacques Derrida până la cosmologie și neuroștiințe, textele vechi de peste 1.500 de ani sunt puse în dialog cu lumea contemporană

Ce mai poate spune un autor creștin din secolul al IV-lea unui om care trăiește cu telefonul în mână, citește despre creier, univers și inteligență artificială și își ia informația în câteva secunde? La Iași, o întâlnire internațională de patristică pune texte foarte vechi lângă întrebări cât se poate de actuale.

Pe 18 septembrie, la Muzeul Mitropolitan, continuă ediția a V-a a Simpozionului Internațional „Tradiția Patristică în Actualitate”, organizat de Centrul de Studii Patristice „Sfântul Maxim Mărturisitorul” și Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

Iar lista invitaților dă greutate întâlnirii. John Behr ocupă prestigioasa Regius Chair of Humanity la University of Aberdeen și, din 2025, este Fellow al British Academy. A fost timp de zece ani decan al St Vladimir's Orthodox Theological Seminary din New York și este unul dintre cercetătorii importanți ai teologiei creștine timpurii.

Andrew Louth, de asemenea Fellow al British Academy, este profesor emerit de studii patristice și bizantine la Durham University și autor al unor lucrări de referință despre tradiția creștină răsăriteană. Lewis Ayres, specialist în teologia creștină timpurie și în special în gândirea trinitară, predă la Universitatea Pontificală „Sfântul Toma de Aquino” – Angelicum, la Roma, și conduce în mandatul 2025–2026 North American Patristics Society.

Lor li se alătură Bogdan G. Bucur, cercetător român stabilit în Statele Unite, profesor asociat de patristică la St Vladimir's Orthodox Theological Seminary și specialist în creștinismul timpuriu și istoria interpretării Bibliei.

Derrida și neuroștiințele, într-un simpozion patristic

Programul rupe imaginea clasică a unei conferințe despre Părinții Bisericii. Sfântul Irineu este pus în dialog cu Umberto Eco și Jacques Derrida, iar teologia patristică ajunge lângă cosmologie și neuroștiințe.

Momentul central al zilei de vineri este masa rotundă „The Authority of the Fathers Today”, la care participă Ayres, Behr, Bucur și Louth.

Titlul este academic, întrebarea deloc: ce face ca o idee veche de 1.500 de ani să rămână relevantă? Cine mai are autoritate astăzi – cartea, expertul, tradiția, universitatea?

Simpozionul de la Iași scoate patristica din bibliotecă și o pune în fața lumii de azi. Nu ca relicvă, ci ca partener de discuție.

Teona SOARE