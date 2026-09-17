* peste 83% dintre șomerii înregistrați în județul Iași locuiesc în mediul rural * la Lungani sunt 843 de persoane fără loc de muncă, aproape cât în municipiul Iași * cei trecuți de 50 de ani reprezintă aproape 44% din total

Harta șomajului ieșean arată o ruptură puternică între oraș și sat. La sfârșitul lunii iulie 2026, AJOFM Iași avea în evidență 9.696 de șomeri, iar 8.057 dintre ei locuiau în mediul rural. Doar 1.639 proveneau din orașe. Rata șomajului a ajuns la 3,47%, în creștere cu 0,08 puncte procentuale față de iunie.

Lungani, Todirești și Sirețel, în vârful listei

Șomajul ieșean are, înainte de toate, o problemă de geografie. Din cele 9.696 de persoane înregistrate la AJOFM Iași la sfârșitul lunii iulie, 8.057 proveneau din mediul rural, adică aproximativ 83% din total. În mediul urban erau înregistrați numai 1.639 de șomeri.

Diferența devine și mai vizibilă atunci când datele sunt coborâte la nivel de localitate. Lungani avea 843 de șomeri, aproape cât municipiul Iași, unde erau înregistrate 970 de persoane. Lungani depășea categoric municipiul Pașcani, cu 284 de șomeri, orașul Hârlău – 148, Podu Iloaiei – 143 și Târgu Frumos – 94.

După Lungani, cele mai mari efective rurale apar la Todirești – 320 de șomeri, Sirețel – 311, Țibana – 272 și Mironeasa – 207. Urmează Brăești, cu 196 de persoane, Moțca – 193, Dolhești – 185 și Țibănești – 171.

În Deleni erau 163 de șomeri, în Stolniceni-Prăjescu – 162, Fântânele – 160, Ciohorăni – 157, iar în Ciurea – 155. Diferențele între comune sunt uriașe: la polul opus, Țuțora avea doar patru persoane înregistrate, Moșna – 12, Roșcani – 13, Vlădeni – 14, iar Plugari și Răchiteni câte 16.

Aproape jumătate dintre șomeri au peste 50 de ani

Șomajul ieșean este și unul al vârstelor dificile pentru reangajare. În iulie, AJOFM avea în evidență 1.536 de persoane între 50 și 55 de ani și 2.725 de persoane trecute de 55 de ani. Împreună, cele două categorii însumează 4.261 de persoane, aproape 44% din total.

Cea mai numeroasă grupă era chiar cea de peste 55 de ani. Alte 2.362 de persoane aveau între 40 și 49 de ani. În schimb, sub 25 de ani figurau 1.165 de șomeri, numărul fiind vizibil mai mare decât în iunie, când erau 828.

Creșterea din iulie nu trebuie însă pusă exclusiv pe seama satului. Față de iunie, numărul total al șomerilor a urcat de la 9.487 la 9.696. În rural creșterea a fost de numai 34 de persoane, de la 8.023 la 8.057, în timp ce în urban numărul a crescut de la 1.464 la 1.639.

Șomajul lovește puternic acolo unde școala s-a terminat devreme

Profilul educațional completează imaginea. 32,03% dintre șomerii ieșeni au studii gimnaziale, 25,70% au absolvit școala profesională sau școala de arte și meserii, iar 24,52% au doar studii primare sau nu au studii. Cu alte cuvinte, mai mult de opt din zece persoane din evidențele AJOFM se regăsesc în aceste trei categorii.

Cei cu studii liceale și postliceale reprezintă 12,23%, iar absolvenții de facultate numai 5,52%. Totodată, doar 1.393 dintre cei 9.696 de șomeri primeau indemnizație. Restul de 8.303 figurau în evidențele AJOFM pentru serviciile gratuite de ocupare.

În primele șapte luni din 2026, prin serviciile AJOFM Iași au fost încheiate 3.784 de contracte individuale de muncă.

Dan DIMA