* Spitalul „Sf. Spiridon” Iași pregătește un acord-cadru pentru caplacizumab, medicament destinat pacienților cu purpură trombotică trombocitopenică dobândită * valoarea maximă estimată ajunge la 55,48 milioane de lei fără TVA, însă suma reprezintă plafonul unei achiziții pentru trei ani, nu valoarea care va fi automat cheltuită

O boală atât de rară încât la Iași sunt tratați, în medie, doar câțiva pacienți pe an generează una dintre cele mai spectaculoase valori din achizițiile de medicamente ale Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon”. Unitatea medicală a scos la licitație caplacizumab, tratament utilizat în purpura trombotică trombocitopenică dobândită, iar valoarea maximă a acordului-cadru este de aproape 55,5 milioane de lei.

Până la 3.240 de kituri în trei ani

Procedura lansată de „Sf. Spiridon” vizează încheierea unui acord-cadru pe 36 de luni pentru furnizarea caplacizumabului. Documentația indică o cantitate totală cuprinsă între 1.080 și 3.240 de kituri și o valoare estimată între aproximativ 18,49 milioane și 55,48 milioane de lei, fără TVA. Ofertele pot fi depuse până la 5 octombrie 2026.

Cele 55,48 milioane de lei reprezintă, așadar, scenariul maximal al acordului. Spitalul nu cumpără din prima zi întreaga cantitate prevăzută. Medicamentele sunt comandate prin contracte subsecvente, în funcție de pacienții care apar și de necesarul efectiv al Clinicii de Hematologie.

Pentru un contract subsecvent sunt prevăzute cantități care pot ajunge la 270 de kituri, iar valoarea maximă estimată pentru un astfel de contract este de aproximativ 4,62 milioane de lei fără TVA.

Această diferență este esențială. Împărțirea celor 55 de milioane de lei la numărul mediu de pacienți tratați într-un an ar produce o cifră spectaculoasă, dar greșită. Acordul acoperă trei ani, mai multe posibile episoade de boală și o cantitate maximă care poate să nu fie comandată integral.

Aproximativ șapte pacienți pe an ajung la Iași

Clinica de Hematologie de la „Sf. Spiridon” deservește pacienți din întreaga regiune Nord-Est pentru această patologie. Potrivit datelor comunicate de spital, în ultimii ani media a fost de aproximativ șapte pacienți anual, iar un bolnav poate trece prin mai mult de un episod acut într-un singur an. Tratamentul poate dura, în funcție de situația clinică, între 30 și 60 de zile.

Purpura trombotică trombocitopenică dobândită este o afecțiune hematologică rară și gravă, caracterizată prin apariția unor cheaguri în vasele mici de sânge și prin scăderea accentuată a numărului de trombocite. Agenția Europeană a Medicamentului arată că boala poate afecta mai multe organe și că tratamentul cu caplacizumab este utilizat împreună cu plasmafereza și terapia imunosupresoare. Medicamentul are statut de medicament orfan în Uniunea Europeană.

O singură doză are un preț de ordinul zecilor de mii de lei

Cablivi, denumirea comercială sub care este autorizat caplacizumabul, apare în nomenclatorul românesc al medicamentelor în concentrație de 10 mg. ANMDMR îl menține în nomenclatorul actualizat în septembrie 2026.

În documentele Ministerului Sănătății privind prețurile maximale apare pentru prezentarea de 10 mg un preț maximal cu ridicata de aproximativ 17.123,90 lei, valoare foarte apropiată de costul unitar implicit utilizat pentru estimarea cantităților din actuala licitație.

Caplacizumabul este inclus în mecanismul național de finanțare pentru pacienții cu purpură trombotică trombocitopenică dobândită. Documentele CNAS din 2026 enumeră explicit afecțiunea și caplacizumabul între terapiile derulate prin unitățile sanitare eligibile. Programele naționale curative sunt finanțate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

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