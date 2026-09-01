* prețurile locuințelor din Iași rămân la niveluri record, iar cumpărătorii încep să se retragă * în august, prețul mediu cerut a ajuns la 2.035 euro/mp și 113.000 de euro pentru un apartament, în timp ce numărul tranzacțiilor din prima jumătate a anului a scăzut cu peste 11%

Piața imobiliară din Iași intră în toamnă într-o situație aparent contradictorie: proprietarii cer tot mai mult, dar se vinde tot mai puțin. Două camere au ajuns să fie ofertate, în medie, la peste 100.000 de euro, trei camere la 145.000 de euro, iar pentru un apartament mediu cumpărătorul care apelează la bancă trebuie să vină cu aproape 17.000 de euro numai pentru avans.

Peste 2.000 de euro pentru metrul pătrat în Iași

Cumpărătorii care caută în această perioadă o locuință în Iași găsesc o piață instalată confortabil peste pragul de 2.000 de euro pe metru pătrat. În august 2026, prețul mediu cerut pentru apartamente a ajuns la 2.035 euro/mp, iar valoarea medie solicitată pentru o locuință întreagă este de 113.000 de euro. Analiza cuprinde aproape 4.000 de anunțuri active. Mediana este ceva mai mică, de 1.931 euro/mp, iar jumătate dintre apartamentele ofertate au prețuri de până la aproximativ 105.000 de euro.

Două camere, peste 100.000 de euro. Trei camere, 145.000

Cele mai multe oferte sunt pentru apartamente cu două camere. În august erau urmărite 1.369 de astfel de anunțuri, iar prețul mediu cerut ajungea la 104.000 de euro.

O garsonieră sau un apartament cu o cameră se situa în jurul valorii de 65.000 de euro, trei camere ajungeau la 145.000 de euro, iar apartamentele cu patru camere sau mai multe urcau, în medie, la 205.000 de euro. Apartamentele noi din Iași erau ofertate cu aproximativ 1.919 euro/mp, cu 10% mai mult decât în iulie 2025, iar cele vechi ajunseseră la 2.004 euro/mp, cu 6% peste nivelul de anul trecut. Așadar, chiar dacă în august prețurile nu au mai avansat semnificativ față de iulie, comparația anuală arată clar că locuințele sunt mai scumpe.

Se vând mai puține apartamente

Cumpărătorii nu mai țin însă pasul cu prețurile. În primele șase luni din 2026 s-au tranzacționat în județul Iași 2.939 de unități individuale, față de 3.316 în perioada similară din 2025. Diferența înseamnă 377 de tranzacții mai puține, respectiv o scădere de aproximativ 11,4%. Datele au la bază statisticile ANCPI. Cinci dintre primele șase luni ale anului au fost sub nivelul din 2025. În ianuarie s-au înregistrat 216 tranzacții, cu 26% mai puține decât cu un an înainte. În aprilie au fost 485, în scădere cu 19,2%, iar în mai numai 503, cu 22,7% sub mai 2025.

Iunie a adus o revenire la 691 de unități tranzacționate, cu 37,4% peste luna mai, însă chiar și această valoare a fost cu 8,6% sub cea din iunie 2025.

Media primului semestru a coborât astfel la aproximativ 490 de apartamente vândute lunar, față de 553 în aceeași perioadă a anului trecut.

Nici chiria nu mai este ieftină

Alternativa nu este însă cu mult mai confortabilă. În august, chiria situată la mijlocul pieței ieșene era de aproximativ 450 de euro lunar, iar apartamentele cu două camere erau ofertate, în medie, la 510 euro pe lună. Pentru chirii au fost urmărite peste 1.300 de anunțuri.

Diferența dintre o chirie de două camere și rata inițială a unui credit începe astfel să se reducă. Ceea ce separă cele două variante rămâne avansul: zeci de mii de euro pe care un chiriaș nu trebuie să îi aibă disponibili înainte să se mute.

Piața imobiliară ieșeană intră astfel în toamna lui 2026 cu două tendințe care merg în direcții opuse: prețurile sunt cu până la 10% peste cele de anul trecut, în timp ce numărul apartamentelor tranzacționate a scăzut cu peste 11% în primul semestru.

Dan DIMA