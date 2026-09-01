A încălcat ordinul de protecție și a intrat peste concubină. A ajuns direct în arest

Un bărbat de 51 de ani din județul Iași a ajuns în spatele gratiilor după ce ar fi transformat un conflict cu concubina sa într-un adevărat scandal, încălcând ulterior ordinul de protecție emis de polițiști și revenind chiar la domiciliul femeii. Anchetatorii îl acuză de amenințare, violare de domiciliu, încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu și distrugere.

Totul ar fi început pe 29 august, în urma unor discuții în contradictoriu. Potrivit polițiștilor, bărbatul ar fi provocat scandal și i-ar fi adresat concubinei sale, o femeie de 56 de ani, mai multe amenințări. Situația a determinat intervenția polițiștilor din cadrul Secției nr. 5 Poliție Rurală Răducăneni, care au emis pe numele acestuia un ordin de protecție provizoriu.

Numai că măsura nu l-ar fi oprit. În aceeași zi, bărbatul ar fi mers la locuința femeii, în comuna Grozești, și ar fi pătruns fără drept în domiciliul acesteia. Mai mult, potrivit anchetei, acesta ar fi distrus mai multe recipiente din plastic în care se aflau produse alimentare, printre acestea fiind murături și prune.

Polițiștii au continuat cercetările, iar la data de 31 august bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, cazul a ajuns în fața instanței, iar judecătorii au decis o măsură mult mai dură: arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Astfel, bărbatul a fost trimis în arest, urmând să răspundă în fața legii pentru toate faptele de care este bănuit. Andrei TURCU