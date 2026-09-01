* agricultura, construcțiile și comerțul cu utilaje apar pe lista domeniilor în care firme din Iași au intrat în insolvență chiar înainte de începutul toamnei * în unele cazuri, bilanțurile arată pierderi de milioane de lei sau o scădere puternică a cifrei de afaceri

August a adus noi insolvențe în economia ieșeană. Tribunalul Iași a deschis procedura pentru firme din construcții, agricultură și comerț, iar în ultimele zile ale lunii au continuat să fie înregistrate și noi cereri. Dintre societățile vizate, câteva ies în evidență prin dimensiunea pierderilor, nivelul datoriilor sau afacerile derulate în anii anteriori.

O firmă de utilaje, de la 8,7 milioane la 3,6 milioane de lei

Unul dintre cazurile relevante este Expert Mașini Unelte SRL, societate înființată în 2014 și specializată în comerțul cu ridicata al mașinilor-unelte. Tribunalul Iași a deschis procedura generală de insolvență în 17 august 2026. Cifrele financiare arată o companie care a avut până de curând o activitate consistentă. În 2023, cifra de afaceri ajunsese la aproximativ 8,7 milioane de lei, iar profitul net depășea 617.000 de lei. Un an mai târziu, afacerile au coborât la aproximativ 5,4 milioane de lei, iar în 2025 la numai 3,65 milioane de lei. În același timp, datoriile raportate pentru anul trecut au ajuns la circa 2,44 milioane de lei. Profitul net a fost de numai 27.964 de lei, iar societatea raporta doi salariați.

În numai doi ani, cifra de afaceri a firmei s-a redus astfel cu aproximativ 5 milioane de lei, față de nivelul din 2023.

Pierdere de peste două milioane de lei în construcții

Un caz și mai apăsat apare în construcții. Tribunalul Iași a dispus pe 11 august 2026 deschiderea procedurii generale de insolvență pentru Trust Moldoconstruct SRL, la solicitarea unui creditor. Administrator judiciar provizoriu a fost desemnat Synergy Partners SPRL.

Ultimul bilanț disponibil indică o situație financiară dezechilibrată. Societatea a raportat pentru 2025 o cifră de afaceri de numai 88.000 de lei, dar o pierdere netă de aproximativ 2,08 milioane de lei și niciun angajat. Firma a fost înființată în 2018 și are ca obiect principal lucrările de construcții pentru clădiri rezidențiale și nerezidențiale.

Insolvență și în agricultura ieșeană

Pe 19 august, Tribunalul Iași a admis și cererea depusă de Agro Andry-Com SRL, din Ciohorăni, și a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență.

Compania activează în cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase și oleaginoaselor și funcționează din 2021. Ultimul bilanț arată că firma nu era lipsită de activitate. În 2025, Agro Andry-Com a raportat o cifră de afaceri de 858.027 de lei și un profit net de 183.187 de lei, dar avea datorii de 869.368 de lei. Cu un an înainte, cifra de afaceri fusese de aproximativ 1,13 milioane de lei, iar datoriile se apropiau de 961.000 de lei. Firma raporta doi salariați.

Noi cereri au ajuns pe masa Tribunalului Iași

Finalul lunii august a adus și o serie de dosare noi, însă acestea trebuie diferențiate de cazurile în care procedura de insolvență a fost deja deschisă. Pe 17 august a fost înregistrată o cerere privind Moskat Grup Metal SRL, iar pe 18 august una referitoare la Auto Balmir SRL. În 26 august a apărut un dosar în care debitoare este Ovidiu Cezar Constanța SRL, iar în 27 august unul privind Gorgeous Style SRL Iași. În aceste situații, simpla existență a unui dosar nu înseamnă că firmele au intrat deja în insolvență. Instanța trebuie să se pronunțe asupra cererilor și să decidă dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru deschiderea procedurii.

Noile dosare arată însă că începutul toamnei vine cu presiune pentru o parte a mediului de afaceri ieșean, în domenii foarte diferite, de la agricultură și construcții până la comerț și servicii.

Dan DIMA