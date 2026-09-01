Asfalt nou pe drumul către Rediu

Șantier în forță pe unul dintre cele mai importante drumuri de legătură din zona metropolitană a Iașului. A început turnarea noului covor asfaltic pe primii doi kilometri ai DJ 280E, pe traseul Păcurari – Rediu, iar ritmul intervențiilor este unul impresionant. Peste 20 de utilaje au intrat în acțiune și lucrează fără pauză, inclusiv pe timpul nopții.

Lucrările de asfaltare pe traseul Păcurari – Rediu trebuie să avanseze rapid, astfel încât, până la începutul noului an școlar, intervențiile să fie cât mai aproape de finalizare, iar traficul să poată reveni la condiții cât mai bune.

Pentru șoferi, perioada lucrărilor înseamnă inevitabil restricții, coloane și timp suplimentar petrecut în trafic. Pentru constructori, însă, fiecare oră contează. Tocmai de aceea, utilajele nu se opresc odată cu lăsarea serii.

Munca se desfășoară inclusiv noaptea, într-o cursă contra cronometru pentru ca disconfortul creat de șantier să fie redus cât mai mult.

Autoritățile transmit un mesaj direct șoferilor: disconfortul este temporar, rezultatul trebuie să fie unul de durată.

De aceea, lucrările sunt împinse înainte inclusiv după lăsarea întunericului. Noapte de noapte, utilajele continuă să lucreze pentru ca perioada dificilă să fie cât mai scurtă.

Primii doi kilometri intră astfel într-o nouă etapă: asfaltul nou începe să schimbe efectiv imaginea drumului Păcurari – Rediu. Carmen DEACONU