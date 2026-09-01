Criză de medici la Iaș! Spitalul „Sfânta Maria” caută urgent rezidenți pentru gărzi

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași își caută întăriri pentru linia de gardă! Unitatea medicală lansează o invitație către medicii rezidenți din anii IV și V, specialitatea Radiologie-Imagistică Medicală, care sunt așteptați să se alăture echipei.

Conducerea Spitalului de Pediatrie urmărește asigurarea unei echipe medicale suficient de bine pregătite pentru gestionarea cazurilor care ajung la spital, inclusiv în timpul gărzilor.

Pentru un medic aflat în ultimii ani ai rezidențiatului, propunerea poate reprezenta însă și o oportunitate profesională majoră. Spitalul oferă acces la experiență într-un mediu pediatric de urgență, unde cazurile sunt diverse, iar investigațiile imagistice au un rol esențial în stabilirea rapidă a diagnosticului.

Rezidenții interesați ar urma să lucreze alături de medici specialiști și primari ai secției, beneficiind de îndrumare profesională și posibilitatea de a-și consolida pregătirea într-un domeniu în care experiența practică este extrem de importantă.

Imagistică pediatrică și cazuri complexe

Radiologia într-un spital de urgență pentru copii vine cu provocări specifice. Patologia pediatrică este variată, iar deciziile trebuie luate rapid, în colaborare cu celelalte specialități medicale.

Tocmai de aceea, Spitalul „Sfânta Maria” pune accent pe integrarea rezidenților într-o echipă multidisciplinară, în care comunicarea dintre medici este esențială pentru diagnosticarea și tratarea pacienților.

Pentru cei aflați în anii IV și V de rezidențiat, fiecare gardă poate însemna o experiență profesională importantă: cazuri reale, situații de urgență, colaborare cu alte specialități și posibilitatea de a-și dezvolta competențele într-un cadru medical complex.

Un alt avantaj anunțat de reprezentanții spitalului este programul flexibil, adaptat calendarului și responsabilităților pe care medicii rezidenți le au în cadrul programului de pregătire.

Nicoleta ZANCU