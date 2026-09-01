* „Să-mi cânți, cobzar”, „A venit aseară mama” sau „Călugărul din vechiul schit” sunt doar câteva dintre romanțele care vor putea fi ascultate din nou la Iași * Cercul Militar va găzdui o seară dedicată cântecelor care au traversat generații și continuă să vorbească despre iubire, dor și nostalgie

Romanța românească își păstrează un public fidel chiar și într-o perioadă în care scena muzicală se schimbă rapid. Cântece vechi de zeci de ani continuă să fie recunoscute de la primele acorduri, iar versurile lor au rămas în memoria mai multor generații.

O astfel de întâlnire este programată și la Iași, pe 14 noiembrie 2026, de la ora 18:00, la Cercul Militar, într-un concert dedicat marilor romanțe românești.

Pe scenă vor urca Ana Maria Donose și Ina Cristea, laureate ale premiilor de interpretare ale Concursului Național de Interpretare a Romanței „Crizantema de Aur” de la Târgoviște, alături de Gabriel Bîrjovanu și Andrei Yvan.

Romanțe pe care publicul le recunoaște de la primele versuri

Programul serii cuprinde creații care au rămas legate de istoria romanței românești și care sunt cântate și astăzi.

Publicul va putea asculta, între altele, „Ciobănaș cu 300 de oi”, „Să-mi cânți, cobzar”, „A venit aseară mama”, „Călugărul din vechiul schit” și „De ce oare eu te-am cunoscut”.

Sunt cântece construite în jurul unor teme care nu și-au pierdut actualitatea: iubirea, despărțirea, dorul, familia, singurătatea sau trecerea timpului.

Romanța are însă o particularitate care o diferențiază de multe alte genuri muzicale. Nu este suficient ca interpretul să aibă voce. Fiecare piesă trebuie spusă aproape ca o poveste, iar versul are aceeași greutate ca linia melodică.

O seară inspirată de tradiția „Crizantemei de Aur”

Concertul de la Iași este inspirat de tradiția Concursului Național de Interpretare a Romanței „Crizantema de Aur”, eveniment desfășurat la Târgoviște și devenit unul dintre principalele repere ale genului în România.

De-a lungul timpului, romanța a construit un repertoriu care a depășit granițele unei singure generații. Unele piese au fost cântate în spectacole, la radio, în familie sau la întâlniri unde muzica avea încă rolul de a aduna oamenii în jurul unei povești.

Tocmai de aceea, concertul din noiembrie poate avea două categorii de public. Pentru cei care au crescut cu aceste melodii, va fi o întâlnire cu amintiri și cântece cunoscute. Pentru cei mai tineri, poate fi o ocazie de a descoperi un gen muzical care a avut un loc important în cultura românească.

„Unele cântece nu îmbătrânesc niciodată. Doar ne amintesc cine am fost” este ideea sub care este prezentată seara de romanțe de la Iași. Maura ANGHEL