Podul Aurel Vlaicu din Iași, redeschis circulației

Podul Aurel Vlaicu a fost demolat și reconstruit, iar circulația rutieră a fost reluată după finalizarea lucrărilor. Noua construcție schimbă aspectul și funcționalitatea uneia dintre zonele aglomerate ale municipiului, în apropierea intersecției străzilor Aurel Vlaicu, Ignat, Ion Creangă și a șoselei Ciric.

Noul pod are o lungime de 11,60 metri și o lățime de 15,40 metri, fiind realizat în cadrul proiectului amplu de modernizare a străzii Aurel Vlaicu, tronsonul II. Lucrările au fost executate de Conest SA, iar investiția totală ajunge la aproximativ 18,1 milioane de lei.

Din această sumă, 5,6 milioane de lei provin prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, restul finanțării fiind asigurat pentru realizarea lucrărilor prevăzute în proiectul municipal.

Reconstrucția podului reprezintă una dintre piesele importante ale modernizării străzii Aurel Vlaicu. Zona are un rol major în traficul din partea de est a municipiului, iar intervenția asupra infrastructurii vine într-un punct în care circulația rutieră și pietonală este intensă.

În aceeași zonă a apărut o nouă investiție destinată pietonilor

Kaufland România a construit și inaugurat săptămâna trecută un pod pietonal cu o lățime de 3 metri, care face legătura între strada Ignat și parcarea magazinului din zona Doi Băieți.

Investiția privată a fost asumată în baza HCL 379/2020, ca răspuns la solicitările clienților și la necesitatea unei legături pietonale mai sigure și mai accesibile în această zonă.

Astfel, zona Aurel Vlaicu – Ignat – Doi Băieți trece printr-o transformare importantă, cu intervenții atât asupra infrastructurii rutiere, cât și asupra celei pietonale. Un pod rutier nou, un pod pietonal modern și o arteră aflată în proces de modernizare redesenează una dintre zonele importante de acces din estul Iașului.

Pentru șoferi, redeschiderea Podului Aurel Vlaicu înseamnă revenirea circulației pe o conexiune esențială, iar pentru pietoni, noua pasarelă oferă o alternativă dedicată pentru traversarea zonei. Carmen DEACONU