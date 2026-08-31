* prunele destinate producerii de țuică și rachiu se vând în județul Iași cu prețuri care pornesc de la aproximativ 1,10 lei kilogramul * la început de septembrie, livezile intră în plin sezon, iar o parte importantă din recoltă ajunge în butoaiele pentru fermentare și apoi la cazan

De la Cotnari și Hârlău până la Cozmești, Zbereni sau împrejurimile municipiului Iași, prunele pentru țuică au intrat pe piață. Anunțurile locale arată prețuri care pornesc de la numai 1,10 lei/kg, în timp ce fructele mai bune sau loturile mici ajung la 2,50 lei/kg. Începutul lui septembrie deschide astfel unul dintre cele mai vechi „sezoane economice” ale satului moldovenesc: borhotul și țuica.

Prunele pentru consum au altă piață. În anunțurile din județ apar și fructe la 3–4 lei/kg, în funcție de soi și calitate. Diferența este explicabilă: la cazan pot ajunge fructele foarte coapte, de dimensiuni mai mici sau cele care nu mai corespund aspectului cerut pentru vânzarea la masă.

Pentru producător, calculele se schimbă însă rapid atunci când marfa se vinde cu puțin peste un leu kilogramul. La o tonă de prune, venitul brut poate porni de la doar 1.100 de lei și ajunge la 2.500 de lei, înainte de costurile cu culesul, transportul și întreținerea livezii.

88 de gospodării cu instalații de distilare, în ultima evidență publică

Țuica de casă nu este însă complet în afara evidențelor statului. Ultimele date făcute publice de Direcția Regională Vamală Iași arătau că în baza de date a Biroului Vamal de Frontieră Iași erau înregistrate 88 de gospodării individuale care dețineau instalații pentru producerea țuicii și rachiurilor din fructe.

Legislația permite scutirea de accize pentru până la 50 de litri de alcool din fructe pe an, destinați consumului propriu, familiei sau musafirilor, dacă băutura nu este vândută și sunt respectate condițiile prevăzute de Codul fiscal. Instalația simplă de distilare trebuie înregistrată la autoritatea competentă.

Cazanul de țuică rămâne o mică economie rurală

Și piața instalațiilor este surprinzător de activă. Numai în anunțurile din Iași apar cazane noi sau folosite de 50, 75, 100, 120, 150 și chiar 500 de litri. Prețurile pornesc de la aproximativ 1.000–1.300 de lei pentru unele instalații și depășesc 8.000–12.000 de lei în cazul sistemelor mari sau mai complexe.

Imaginea arată că tradiția nu a dispărut. În spatele unei sticle de țuică sunt livada, culesul, transportul, fermentarea, lemnele sau energia folosită la cazan și ore întregi de muncă.

Pentru Iași, începutul lui septembrie înseamnă astfel mai mult decât sezonul prunelor. Este momentul în care o parte din producția pomicolă se mută din livadă în butoaiele cu borhot, iar unul dintre cele mai vechi obiceiuri ale satului moldovenesc intră, din nou, în sezon.

Dan DIMA