* Studiul de Fezabilitate ar putea fi finalizat în septembrie, cel mai târziu în octombrie * documentația ar urma să stabilească inclusiv terenul și amplasamentul viitoarei arene * obiectivul este ca, în luna octombrie, Consiliul Județean să poată scoate la licitație proiectarea și execuția!

Plan uriaș al Consiliului Județean Suceava. Județul ar putea avea un stadion nou, cu aproximativ 15.000 de locuri, care nu va fi doar o arenă pentru fotbal, ci un adevărat complex pentru evenimente sportive, concerte și spectacole de anvergură. Autoritățile vor ca viitoarea arenă să intre inclusiv în circuitul concertelor internaționale.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că administrația județeană lucrează deja la documentația pentru investiție și poartă discuții cu reprezentanții mai multor localități pentru stabilirea amplasamentului.

Miza este construirea unui stadion de aproximativ 15.000 de locuri, despre care Șoldan spune că ar fi primul din Moldova cu o asemenea capacitate.

Stadionul ar putea fi scos la licitație în această toamnă

Calendarul anunțat de șeful administrației județene este unul extrem de ambițios.

Studiul de fezabilitate ar putea fi finalizat în septembrie, cel mai târziu în octombrie. Documentația ar urma să stabilească inclusiv terenul și amplasamentul viitoarei arene.

Obiectivul este ca, în luna octombrie, Consiliul Județean să poată scoate la licitație proiectarea și execuția.

Șoldan susține că au fost purtate discuții și cu proiectanți și ingineri pentru comprimarea cât mai mult a calendarului investiției.

Ținta administrației este ca proiectarea și execuția să fie realizate în aproximativ 18 luni.

Dacă acest calendar va fi respectat, lucrările ar putea avansa într-un ritm foarte rapid după atribuirea contractului.

Nu doar fotbal! Arena ar trebui să devină un complex multifuncțional

Una dintre cele mai importante componente ale proiectului este că stadionul nu este gândit exclusiv pentru meciuri.

Potrivit lui Gheorghe Șoldan, viitoarea arenă ar urma să fie un complex multifuncțional, cu spații comerciale, parcare și facilități care să permită organizarea unei game largi de evenimente.

Practic, administrația județeană vrea o arenă care să poată funcționa și în afara calendarului sportiv.

Fotbal, spectacole, concerte și evenimente de amploare – toate ar urma să aibă loc în noul complex.

Consiliul Județean urmărește includerea viitoarei arene în circuitul concertelor internaționale și atragerea unor evenimente de amploare în județul Suceava.

O arenă de 15.000 de locuri ar putea deveni astfel un punct important pentru organizatorii de spectacole care caută locații în afara marilor centre ale țării.

Suceava ar putea intra, astfel, pe harta evenimentelor internaționale, iar beneficiile nu s-ar limita la stadion: concertele și competițiile importante ar putea aduce spectatori din întregul județ și din celelalte zone ale Moldovei.

Un proiect care ar schimba Suceava

Deocamdată, proiectul se află în etapa documentației, iar amplasamentul exact nu a fost stabilit.

Consiliul Județean analizează mai multe variante împreună cu reprezentanții localităților din județ.

Dacă studiul de fezabilitate va fi finalizat în toamnă, iar licitația pentru proiectare și execuție va fi lansată conform calendarului anunțat, următorul pas va fi alegerea constructorului și demararea efectivă a investiției.

15.000 de locuri, spații comerciale, parcare, evenimente sportive și concerte internaționale. Suceava pregătește o arenă care se vrea mult mai mult decât un stadion: un nou pol de evenimente pentru întreaga Moldovă.

Daniel BACIU