Aproape 200 de cărţi despre cultura, istoria şi societatea japoneză, donate UAIC

Aproape 200 de cărţi despre cultura, istoria, literatura şi societatea japoneză au ajuns la Centrul Cultural Japonez al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în cadrul unei ceremonii organizate luni dimineaţa. Volumele au fost oferite prin programul „Read Japan”, derulat de Japan Foundation, cu sprijinul Ambasadei Japoniei în România.

La eveniment au participat Excelenţa Sa Takashi Katae, ambasadorul Japoniei în România, prof. univ. dr. Liviu-George Maha, rectorul UAIC, prorectori şi cadre didactice ale universităţii.

Donaţia vine la aproximativ un an şi jumătate de la demersurile care au dus la înfiinţarea Centrului Cultural Japonez al UAIC, inaugurat anul trecut, şi contribuie la extinderea activităţilor dedicate promovării culturii japoneze la Iaşi. „Ceremonia de astăzi vine în continuarea unor activităţi desfăşurate pe ultimul an şi jumătate. Este vorba despre aproape 200 de cărţi, finanţate de fundaţia niponă”, a declarat rectorul UAIC, Liviu-George Maha.

Volumele sunt din domenii diverse, de la istorie, literatură şi economie până la tradiţii, viaţa comunităţii şi societatea japoneză. Colecţia include inclusiv benzi desenate şi lucrări de divertisment. „Este o activitate firească pentru ca un centru cultural japonez să ofere publicului interesat nu doar activităţi, proiecte punctuale sau cursuri, ci şi de accesul la o bibliotecă relevantă pentru obiectivele asumate la nivel instituţional”, a precizat rectorul Maha.

Ambasadorul Japoniei în România, Takashi Katae, a subliniat importanţa Centrului Cultural Japonez de la Iaşi, primul de acest fel din oraş şi din regiune. „În trecut nu exista un astfel de centru cultural în acest oraş, în această zonă. Acum, această universitate a înfiinţat acest centru cultural foarte important pentru a promova cultura japoneză. Așa că sunt foarte încântat”, a declarat ambasadorul.

Diplomatul a explicat că Ambasada Japoniei a recomandat Centrul Cultural Japonez al UAIC pentru programul „Read Japan”, derulat de Japan Foundation, iar donaţia s-a concretizat în acest an.

La ceremonia de la Iaşi a fost prezent şi Kazuhiko Hizuma, rectorul Universităţii Shizuoka din Japonia, aflat pentru prima dată în România şi la Iaşi.

Vizita face parte dintr-un eveniment interacademic desfăşurat pe parcursul a patru zile şi are ca obiectiv consolidarea relaţiilor dintre universităţile japoneze şi UAIC, inclusiv în ceea ce priveşte stagiile de practică şi colaborarea academică. Laura RADU