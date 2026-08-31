* Aeroportul Iași intră în septembrie cu zeci de destinații directe și o ofertă puternică spre Italia, Marea Britanie, Spania sau Belgia * harta are însă o mare problemă: Iașul rămâne fără legături directe cu unele dintre cele mai mari noduri aeriene și economice ale Europei

București, Viena, Bruxelles, Bergamo, Roma, Liverpool, Bologna, Milano, Dublin, Paris sau Londra. Harta plecărilor de la Aeroportul Iași arată consistent la începutul toamnei. Dar, dincolo de numărul orașelor accesibile fără escală, apare o vulnerabilitate importantă pentru economia regională: Iașul continuă să fie slab conectat direct la marile hub-uri europene.

Multe destinații, dar puține porți către marile rețele aeriene

La intrarea în septembrie, Aeroportul Iași păstrează o rețea diversificată, dominată de destinații europene. Italia are una dintre cele mai puternice prezențe, cu zboruri directe spre Bologna, Bergamo, Milano-Malpensa, Pisa, Roma-Fiumicino, Torino și Veneția-Treviso. Spre Spania sunt disponibile legături cu Barcelona, Madrid, Valencia și, în programul sezonier, Palma de Mallorca. Pe hartă se află și Londra-Luton, Liverpool, Dublin, Bruxelles-Charleroi, Eindhoven, Dortmund, Memmingen, Praga, Larnaca, Istanbul și Tel Aviv, acesta din urmă fiind o rută sezonieră programată în septembrie și octombrie. Pentru pasagerul care vrea să ajungă direct într-un oraș european, oferta este largă. Pentru mediul de afaceri însă, conectivitatea se măsoară și prin posibilitatea de a ajunge rapid într-un aeroport din care călătoria poate continua spre alte continente.

Viena rămâne cea mai importantă poartă europeană

Din acest punct de vedere, Viena are una dintre cele mai importante poziții în rețeaua Iașului.

Austrian Airlines indică în prezent o medie de opt zboruri directe pe săptămână între Iași și Viena, iar cursele sunt programate în toate zilele săptămânii. Durata zborului este de aproximativ o oră și 35 de minute. Importanța rutei nu vine doar din legătura cu Austria. Aeroportul din Viena funcționează ca hub și permite continuarea călătoriei către numeroase destinații europene și intercontinentale. Bucureștiul oferă o altă posibilitate de conexiune prin Aeroportul Henri Coandă, iar Istanbulul poate funcționa, de asemenea, ca punct de transfer către rețele mai largi.

Frankfurt, München și Amsterdam nu au zbor direct din Iași

Golurile mari sunt vizibile în vestul Europei. La 31 august 2026, nu există zbor direct Iași–Frankfurt. Călătoria spre Frankfurt se poate face cu escală, inclusiv prin Viena, Praga sau București. Nici spre München nu există cursă directă. Variantele disponibile presupun cel puțin o escală, printre punctele de conexiune fiind Viena, Praga, București sau Cluj-Napoca.

Situația este similară pentru Amsterdam-Schiphol. Iașul are legătură directă cu Eindhoven, însă nu cu principalul aeroport al Olandei. Pentru Amsterdam sunt necesare conexiuni, cea mai rapidă variantă indicată fiind prin Viena. Paris există pe hartă, dar nu prin Charles de Gaulle

Iașul are zbor direct spre zona Parisului, însă prin Beauvais, aeroport utilizat în principal de operatorii low-cost. Este o diferență importantă față de o conexiune cu Paris-Charles de Gaulle, unul dintre marile hub-uri europene. Nu există zbor direct între Iași și Charles de Gaulle. Pentru CDG sunt disponibile variante cu escală, inclusiv prin Viena, Praga, București sau Milano.

Pentru un pasager al cărui punct final este Parisul, Beauvais poate fi o soluție bună. Pentru cine trebuie să continue în aceeași zi spre Statele Unite, Asia sau alte destinații europene, accesul direct la Charles de Gaulle ar avea însă o valoare economică mult mai mare.

Din octombrie apare Dubaiul

Harta se va schimba din nou în octombrie. Flydubai are deja la vânzare bilete pentru ruta Iași–Dubai, cu tarife afișate pentru luna octombrie. Compania indică Dubai International Airport drept aeroport de destinație. Intrarea Dubaiului în rețea este importantă tocmai prin posibilitățile de conexiune mai departe spre Orientul Mijlociu, Asia și alte piețe internaționale.

Pentru următoarea etapă de dezvoltare, însă, numărul brut al destinațiilor nu mai este suficient.

Marea provocare rămâne calitatea conectivității: nu doar câte orașe apar pe panoul de plecări, ci cât de repede poate fi legată regiunea de marile centre economice ale lumii.

Dan DIMA