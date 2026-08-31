* Arhiepiscopia Iașilor pregătește infrastructura pentru pelerinaj, slujbele și spațiile din jurul Catedralei Mitropolitane * primele proceduri pentru Hramul din 2026 au fost deja lansate * * peste 60.000 de crizanteme vor împodobi Iașul în perioada în care sute de mii de pelerini sunt așteptați la racla Sfintei Cuvioase Parascheva

Pregătirile pentru unul dintre cele mai aglomerate momente ale anului la Iași încep încă de la sfârșitul verii. Municipalitatea pregătește orașul pentru Sărbătorile Iașului și Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, iar una dintre primele operațiuni este amenajarea spațiilor verzi.

Societatea Servicii Publice Iași pregătește aproximativ 60.000 de crizanteme, cultivate în trei etape de dezvoltare, astfel încât florile să fie înflorite succesiv în perioada 5 octombrie-2 noiembrie.

Arhiepiscopia Iașilor pregătește deja Hramul din octombrie

Pregătirile nu se fac însă numai în oraș. La Arhiepiscopia Iașilor, organizarea Hramului Sfintei Parascheva este deja în desfășurare. Potrivit informațiilor publicate de Mitropolia Moldovei și Bucovinei, evenimentele dedicate Hramului sunt programate în perioada 8-15 octombrie 2026. Arhiepiscopia a demarat încă din luna mai procedurile pentru închirierea pavilionului destinat corului, a podiumurilor pentru presă și cameramani și a protecțiilor pentru cablurile amplasate în zona manifestărilor. A început și organizarea zonei de comercializare a obiectelor religioase. Pentru perioada 8-14 octombrie, autorizațiile vor putea fi obținute doar de mănăstirile și schiturile din Arhiepiscopia Iașilor. Dosarele vor fi depuse între 16 și 30 septembrie la Centrul Eparhial Iași.

Catedrala Mitropolitană, centrul celui mai mare pelerinaj din Iași

Programul religios complet pentru ediția 2026 urmează să fie anunțat de Arhiepiscopia Iașilor. În mod tradițional, racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva este scoasă din Catedrala Mitropolitană și așezată într-un baldachin special amenajat în curtea Ansamblului Mitropolitan, pentru ca fluxul mare de credincioși să poată fi gestionat.

Amploarea pregătirilor este justificată de numărul uriaș al celor care ajung anual la Iași. La Hramul din 2025, peste 300.000 de pelerini din România și din străinătate au participat la evenimentele organizate în jurul Catedralei Mitropolitane.

În anii trecuți, traseul pelerinilor a cuprins mai multe străzi din centrul Iașului, iar zona Catedralei Mitropolitane, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și bisericile din centrul orașului au devenit punctele principale ale manifestărilor religioase.

Pe 14 octombrie, Biserica Ortodoxă o prăznuiește pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, ale cărei moaște se află la Iași din anul 1641.

Cu șase săptămâni înainte de sărbătoare, pregătirile au început deja pe două fronturi: orașul se pregătește să primească mulțimea, iar Arhiepiscopia pune la punct logistica unuia dintre cele mai mari pelerinaje ortodoxe din România.

Teona SOARE