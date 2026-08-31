De astăzi, din Bacău la București în două ore și jumătate, pe autostradă!

* termenul contractual pentru Adjud - Bacău a fost noiembrie 2025, astfel că deschiderea are o întârziere de aproximativ nouă luni * noua porțiune va putea fi folosită însă, în prima etapă, doar până la nodul Bacău Est, în zona DN2F/Holt * legătura cu Bacău Nord și centura municipiului mai are nevoie de câteva săptămâni pentru finalizarea bretelelor

Autostrada A7 face mâine un pas uriaș spre Moldova. Aproximativ 47 de kilometri între Adjud și Bacău vor fi deschiși circulației luni, 31 august, la ora 16:00, chiar la termenul-limită impus de PNRR.

Pentru șoferi, schimbarea este majoră: din nordul Bucureștiului și până dincolo de Bacău, traseul va putea fi parcurs în aproximativ două ore și jumătate, pe aproape 305 kilometri de autostradă.

Noua porțiune va putea fi folosită însă, în prima etapă, doar până la nodul Bacău Est, în zona DN2F/Holt. Legătura cu Bacău Nord și centura municipiului mai are nevoie de câteva săptămâni pentru finalizarea bretelelor.

În spatele acestei deschideri se află un efort uriaș al constructorului UMB. Unul dintre punctele spectaculoase ale șantierului este viaductul de la Cleja, lung de aproximativ 1,2 kilometri, unde ritmul lucrărilor a fost accelerat puternic în ultimele luni.

S-au ratat unele obiective

Dar inaugurarea vine și cu o notă amară. Termenul contractual pentru Adjud - Bacău a fost noiembrie 2025, astfel că deschiderea are o întârziere de aproximativ nouă luni.

Mai mult, obiectivul anunțat pentru 31 august 2026 era ca A7 să ajungă până la Săbăoani, adică încă aproximativ 49 de kilometri spre Roman și Pașcani. Acest lucru nu se mai întâmplă.

Celelalte loturi dintre Bacău și Pașcani se află încă în execuție, cu stadii fizice cuprinse, potrivit datelor prezentate, între aproximativ 55% și 70%. În scenariul optimist, autostrada ar putea ajunge la Săbăoani în decembrie, iar până la Pașcani abia în primăvara lui 2027.

Problema nu este doar de calendar. Odată cu încheierea PNRR, finanțarea pentru lucrările rămase trebuie găsită prin alte surse, ceea ce pune presiune suplimentară pe bugetul de stat.

300 de kilometri de autostradă între București și Moldova

Pentru Moldova, cei 47 de kilometri deschiși mâine reprezintă o schimbare majoră. A7 va ajunge până la Bacău, iar rețeaua de autostrăzi dintre București și Moldova va depăși 300 de kilometri continuu.

De la Ploiești până la Bacău Nord, A7 va însuma aproximativ 257,9 kilometri, la care se adaugă conexiunea de circa 47 de kilometri spre București.

În total, autostrăzile și drumurile expres din România ajung la aproximativ 1.475,5 kilometri în exploatare.

Astăzi, Moldova câștigă încă 47 de kilometri de autostradă. Un câștig uriaș pentru trafic, economie și siguranță, dar și un reminder că între promisiunile făcute și realitatea din teren poate exista o distanță de zeci de kilometri.

Daniel BACIU