* un centru de zi destinat copiilor cu tulburări de comportament va fi construit în comuna Bârnova, județul Iași * Fundația Solidaritate și Speranță caută constructor pentru investiția estimată la aproape 1,45 milioane de lei *

Un nou serviciu social destinat copiilor cu tulburări de comportament urmează să apară în județul Iași. Centrul va fi construit în Bârnova, pe un teren de peste 1.000 de metri pătrați, iar lucrările și instalațiile au o valoare estimată de 1.449.586,78 lei. Investiția va fi derulată de Fundația Solidaritate și Speranță și este parte a proiectului „Fiecare persoană contează! Sprijin și incluziune pentru copiii cu tulburări de comportament”, care urmărește dezvoltarea unor servicii specializate pentru copii și acordarea de sprijin familiilor acestora.

Trei centre de zi pentru copii

Fundația Solidaritate și Speranță este o organizație nonguvernamentală și nonprofit înființată în 2002 de Arhiepiscopia Iașilor și este furnizor acreditat de servicii sociale. În rețeaua sa funcționează deja trei centre de zi pentru copii: „Sfântul Stelian” și „Sfânta Marina”, în Iași, și „Mia Casa Inculeț”, în Bârnova. Fundația administrează și Cantina Socială „Sfântul Sava”, Centrul „Sfântul Nicolae” pentru persoane dependente de alcool și droguri și servicii destinate persoanelor vârstnice.

Activitatea are deja o dimensiune importantă în sistemul social din regiune. Pentru 2025, organizația raportează 1.106 persoane și familii beneficiare, 106 angajați și un buget de aproape 7,9 milioane de lei, dintre care aproximativ 6 milioane de lei provin din fonduri europene.

Proiectul este derulat împreună cu DGASPC Iași

În noul proiect, Fundația Solidaritate și Speranță este promotor, iar DGASPC Iași este partener. Centrul de la Bârnova va completa astfel serviciile deja existente pentru copii, dar va avea o destinație precisă: intervenția în cazul minorilor cu tulburări de comportament și sprijinirea familiilor acestora.

Etapa imediată este alegerea constructorului. Luni, 31 august, la ora 15:00, se închide perioada de depunere a ofertelor pentru contractul de aproape 1,45 milioane de lei. După evaluarea ofertelor și atribuirea contractului va putea începe efectiv investiția. Dan DIMA