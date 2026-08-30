India își intensifică interesul pentru Iași. Investiții în energie, IT, inteligență artificială și sănătate

Iașul intră tot mai clar în atenția Indiei, iar vizita de vineri, 28 august 2026, a ambasadorului Republicii India în România și Republica Moldova, Dr. Manoj Kumar Mohapatra, la Primăria Municipiului Iași confirmă interesul pentru dezvoltarea unor relații economice și instituționale mai puternice.

Ambasadorul s-a întâlnit cu primarul Mihai Chirica pentru a treia oară la Iași, precedenta vizită având loc în luna iunie. Discuțiile au avut loc într-un moment în care România și India își extind relațiile bilaterale, cu obiectivul de a dubla schimburile comerciale, care au ajuns în 2025 la aproximativ 1,3 miliarde de dolari.

India manifestă interes pentru România și, în particular, pentru regiunea de Nord-Est, în domenii precum energia regenerabilă, infrastructura, digitalizarea, inteligența artificială, sănătatea și industria farmaceutică.

Orașul are deja o legătură economică importantă cu India. Compania HCLTech este prezentă la Iași și are aproximativ 500 de angajați, iar colaborările cu mediul de afaceri indian au o tradiție mai veche.

Un potențial major îl reprezintă inteligența artificială. Mihai Chirica a prezentat grupul de lucru dedicat acestui domeniu, realizat împreună cu mediul academic, precum și proiectele privind dezvoltarea clusterului aerospațial și producția de energie.

Cooperarea ar urma să fie extinsă și în zona universitară și culturală. Iașul găzduiește deja Festivalul Holi, ajuns în acest an la a doua ediție.

Un pas concret convenit este sprijinirea unor întâlniri între camerele de comerț locale și Camera Indiană de Comerț pentru România și Republica Moldova, pentru crearea unor oportunități reale de afaceri.

Ambasadorul i-a adresat, de asemenea, primarului Mihai Chirica invitația de a vizita India în acest an. Carmen DEACONU