* date îngrijorătoare prezentate la Iași, în Comisia de Dialog Social * 48,1% dintre antreprenorii din HoReCa iau în calcul reducerea personalului, iar peste jumătate amână investițiile

Presiunea costurilor începe să se vadă tot mai puternic în planurile firmelor din HoReCa, iar semnalele venite din mediul de afaceri sunt tot mai prudente. Reprezentanții antreprenorilor au prezentat, la Iași, situația actuală a întreprinderilor mici și mijlocii și principalele dificultăți cu care acestea se confruntă.

Discuțiile au avut loc în cadrul Comisiei de Dialog Social, ședință condusă de prefectul județului Iași, Constantin Dolachi-Pelin, la sediul Instituției Prefectului.

Una dintre cele mai sensibile situații prezentate privește sectorul HoReCa. Potrivit datelor discutate în cadrul întâlnirii, 82,6% dintre antreprenorii din domeniu nu anticipează o creștere a afacerii.

În același timp, 51,9% indică amânarea investițiilor, în condițiile incertitudinii economice și ale creșterii costurilor.

Și mai important pentru piața muncii, 48,1% dintre antreprenori iau în calcul reducerea personalului.

Datele indică astfel un comportament defensiv al unei părți importante a companiilor din sector: investițiile sunt puse în așteptare, perspectivele de dezvoltare sunt reduse, iar aproape jumătate dintre respondenți iau în calcul ajustarea numărului de salariați.

IMM-urile reclamă presiunea costurilor

În cadrul ședinței au fost prezentate problemele cu care se confruntă în prezent IMM-urile din România, reprezentanții mediului de afaceri punând accent pe presiunile economice și creșterea costurilor.

Pentru firmele mici și mijlocii, capacitatea de a absorbi majorările de cheltuieli este mai redusă decât în cazul companiilor mari, iar efectele se pot vedea rapid în investiții, angajări și planurile de extindere.

Procentul ridicat al firmelor HoReCa care nu se așteaptă la creștere este relevant și pentru Iași, un oraș în care industria ospitalității este susținută de turism, evenimente, mediul universitar și consumul local.

Investițiile în infrastructură rămân esențiale pentru mediul privat, în condițiile în care conectivitatea rutieră și feroviară influențează direct costurile logistice, accesul la piețe și capacitatea regiunilor de a atrage noi investiții. Datele prezentate în Comisia de Dialog Social arată însă o perspectivă prudentă pentru perioada următoare, mai ales în HoReCa: peste opt din zece antreprenori nu estimează creșterea afacerilor, mai mult de jumătate amână investițiile, iar aproape unul din doi ia în calcul reducerea personalului.

Dan DIMA