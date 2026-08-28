La Biserica Lupilor Negri din Iași, ideea este simplă: cine iubește deja liturghia vine firesc, iar cine nu s-a apropiat încă de biserică poate descoperi drumul prin frumos. De aceea, după slujbă sunt organizate activități care adună oamenii laolaltă. Duminică, 30 august, va avea loc una dintre cele mai îndrăgite întâlniri ale anului: sărbătoarea portului și cântecului popular.

Sărbătoare populară după liturghie

Evenimentul este organizat la fiecare sfârșit de august și aduce împreună credința, tradiția și bucuria întâlnirii dintre oameni.

Părintele militar explică foarte direct de ce sunt organizate astfel de activități după slujbă: pentru ca și cei care nu sunt încă apropiați de biserică să descopere o comunitate vie, în care liturghia nu este separată de frumusețea lucrurilor simple.

Comparația sa este una memorabilă: așa cum un copil poate fi convins să mănânce brânză dacă tatăl îi modelează din mămăligă un ursuleț sau o vulpiță, la fel și oamenii pot descoperi mai ușor biserica prin muzică, port popular, tradiție și apropiere.

Ie românească și muzică populară la Biserica Lupilor Negri

Cei care vin duminică la liturghie sunt invitați să poarte ie, dacă au una. Nu este însă o condiție. „Dacă veniți la liturghie, veniți îmbrăcați în ie dacă aveți. Și dacă nu aveți, veniți așa”, este invitația transmisă de comunitatea bisericii.

Programul de după slujbă va include și muzică populară.

Invitata specială este Cristina Drăgan Diaconescu, care va cânta alături de mai mulți tineri interpreți. Pe afiș apare și Martina Dumitrașcu, împreună cu încă cinci tineri interpreți de muzică populară.

Organizarea evenimentului este semnată de Cosmina Pățâligă, cea care pregătește această sărbătoare la fiecare sfârșit de august.

„Iarmărocelul”, taraba cu lucruri făcute de mână

Într-un colț al curții va apărea și o mică tarabă cu un nume aparte: „Iarmărocel”. Acolo vor fi așezate câteva obiecte lucrate manual: ii mai vechi sau mai noi, băsmăluțe împletite, fotografii realizate de Cezara Pățăligă și completate cu semne cusute de mână, apoi înrămate. Lucrurile sunt realizate de doamna preoteasă și gândite pentru a fi cumpărate ca amintire de sărbătoare. Nu sunt multe și nici produse de serie.

Organizatorii le descriu simplu: „Nu scumpe, nu multe. Unicate, autentice. Fiecare va avea un preț corect”.

Duminică altfel, în Tătărași

Pe 30 august, după slujbă, curtea bisericii militare din Tătărași va reuni astfel câteva lucruri care par diferite, dar care se întâlnesc firesc: liturghia, ia românească, cântecul popular, lucrul de mână și bucuria de a sta împreună. Iar acesta este și scopul evenimentului: ca oamenii să nu plece imediat după slujbă, ci să rămână, să se cunoască și poate să descopere că drumul spre biserică poate începe și printr-un cântec, o ie sau o poveste cusută de mână. Teona SOARE