Zeci de producători vin în Copou cu bucate tradiționale, produse autentice și delicii din toată regiunea

Parcul Expoziției se transformă, pe 29 și 30 august, într-un adevărat paradis al produselor tradiționale, unde ieșenii sunt așteptați să redescopere gusturile autentice ale regiunii Nord-Est.

Timp de două zile, la cea de-a patra ediție din acest an a târgului „Iașul în bucate tradiționale, ecologice, montane și artizanale”, producătorii locali își aduc cele mai bune produse și poveștile din spatele lor.

De la bucate tradiționale și produse ecologice, până la specialități montane și creații artizanale, târgul promite o experiență pentru toate gusturile. Nu lipsesc produsele realizate după rețete păstrate din generație în generație și preparatele care readuc în prim-plan savoarea autentică a satului românesc.

„Iașul în bucate” nu este doar despre mâncare, ci despre tradiție, oameni și povești. Vizitatorii vor avea ocazia să-i cunoască pe cei care muncesc pentru ca produsele locale să ajungă pe mesele românilor și să descopere pasiunea din spatele fiecărui produs.

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Iași, împreună cu Academia Română – Filiala Iași, Direcția pentru Agricultură Județeană Iași și Asociația Rural Development Research Platform.

Într-un oraș care își redescoperă tot mai mult tradițiile, „Iașul în bucate” vine cu două zile în care gustul autentic al Moldovei va fi vedeta!

Cei care vor să descopere produse tradiționale, să susțină producătorii locali și să se bucure de aromele regiunii, weekendul acesta au întâlnire în Parcul Expoziției! Carmen DEACONU