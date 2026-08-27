A13 Brașov - Bacău se mișcă: 174 de kilometri, împărțiți în 5 loturi!

Unul dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură din regiune face un pas important! Autostrada A13 Brașov–Bacău, proiectată să lege Transilvania de Moldova, a fost împărțită oficial în cinci loturi, pentru ca fiecare sector să poată funcționa independent în etapa de proiectare și execuție.

Traseul are aproximativ 174 de kilometri și va traversa județele Brașov, Covasna și Bacău, urmând să creeze o nouă legătură rapidă între centrul țării și Moldova.

Cele 5 loturi ale A13: Lotul 1 - Codlea–Sfântu Gheorghe: aproximativ 47 km, Lotul 2 - Sfântu Gheorghe–Târgu Secuiesc: aproximativ 34 km, Lotul 3 - Târgu Secuiesc - Poiana Sărată: aproximativ 40 km, Lotul 4 - Poiana Sărată - Onești Vest: aproximativ 22 km, Lotul 5 - Onești Nord - Răcăciuni: aproximativ 33 km.

A13 se va conecta cu marile autostrăzi ale României. În zona Codlea, viitoarea autostradă va avea legătură cu Sibiu - Făgăraș - Brașov, iar în județul Bacău, la Răcăciuni, va face conexiunea cu A7 Ploiești - Pașcani, deschizând practic o nouă rută de mare viteză între Moldova și Transilvania.

Iar proiectul nu mai este doar pe hârtie. Pentru finalizarea Studiului de Fezabilitate, au fost mobilizate trei instalații de foraj pentru investigații geotehnice, iar până la sfârșitul acestei luni sunt prevăzuți aproximativ 22.700 de metri de foraje.

Pe traseul A13 sunt prevăzute și 15 noduri rutiere, câte cinci în fiecare dintre cele trei județe traversate.

Dacă proiectul va fi dus până la capăt, impactul pentru Moldova poate fi uriaș: acces mai rapid către Transilvania, conexiuni directe cu A7 și viitoarea rețea de autostrăzi din centrul țării, dar și noi perspective pentru investiții și dezvoltare economică.

Daniel BACIU