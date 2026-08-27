Două oferte pentru transformarea zonei Teatrului Național într-un parc spectaculos

O nouă infuzie masivă de fonduri europene pregătește o transformare spectaculoasă în centrul Iașului! Primăria a primit două oferte pentru reabilitarea și modernizarea spațiilor verzi din jurul Teatrului Național „Vasile Alecsandri”, într-un proiect care poate schimba complet imaginea uneia dintre cele mai importante zone culturale ale orașului.

Investiția are o valoare estimată de 19,39 milioane de lei fără TVA, iar zona vizată se întinde pe aproximativ 17.060 de metri pătrați, între Catedrala Mitropolitană, Teatrul Național, Uzina cu Teatru și Filarmonica „Moldova”.

Planul este ambițios: peste 6.250 mp de spații verzi, arbori existenți protejați și integrați în noi zone de vegetație, dar și mii de metri pătrați de alei din piatră naturală și pietriș stabilizat.

Una dintre cele mai spectaculoase schimbări va fi relocarea Teatrului Cub, care va fi mutat în zona parcării din spatele Primăriei. Spațiul eliberat va permite extinderea zonei verzi de pe latura vestică a Teatrului Național.

Și mobilierul urban va fi complet schimbat: 91 de bănci, 20 de scaune amovibile, 40 de coșuri de gunoi, cinci cișmele, 35 de rastele pentru biciclete, plăci istorice cu cod QR, totemuri informative și panouri electronice.

Strada Matei Millo va deveni pietonală, iar pe tronsonul din strada Cuza Vodă dintre I.C. Brătianu și Mănăstirea Dancu va fi interzis accesul autovehiculelor, zona fiind rezervată pietonilor și tramvaielor.

Și monumentul Miron Costin va primi un nou cadru urban: sensul giratoriu și parcările improvizate din jurul statuii vor dispărea, iar monumentul va beneficia de un spațiu pietonal generos și iluminat arhitectural.

Proiectul face parte dintr-o investiție regională uriașă, de aproape 145 de milioane de lei, finanțată prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027.

Practic, centrul Iașului este pregătit pentru o schimbare de proporții: mai puține mașini, mai mult verde, mai multe spații pietonale și un nou traseu cultural în jurul unor clădiri și monumente emblematice. Carmen DEACONU