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Pagina principală Moldova Universitatea de Științele Vieții a transformat un cămin vechi într-o clădire modernă cu un consum energetic redus

Universitatea de Științele Vieții a transformat un cămin vechi într-o clădire modernă cu un consum energetic redus

Universitatea de Științele Vieții a transformat un cămin vechi într-o clădire modernă cu un consum energetic redus
Universitatea de Științele Vieții a transformat un cămin vechi într-o clădire modernă cu un consum energetic redus
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