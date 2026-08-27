Revista junimiștilor primește din nou sprijinul Primăriei

O publicație cu o istorie de aproape 160 de ani, legată de Junimea și de nume uriașe ale culturii române, va continua să apară cu sprijin financiar de la bugetul municipiului Iași. Primăria propune alocarea a 150.000 de lei pentru următoarele cinci numere ale revistei „Convorbiri literare”.

Municipiul Iași pregătește un nou parteneriat cu Asociația Revista „Convorbiri literare”, pentru ca celebra publicație culturală să poată apărea în perioada august-decembrie 2026. Proiectul ajunge în fața Consiliului Local, iar suma propusă de municipalitate este una consistentă: 150.000 de lei.

Banii ar urma să acopere, în principal, tipărirea celor cinci ediții și o parte din drepturile de autor ale publiciștilor. Planul prevede 500 de exemplare pentru fiecare număr, adică 2.500 de reviste în cele cinci luni.

Costul de tipar este estimat la 35 de lei pentru fiecare exemplar, ceea ce înseamnă 87.500 de lei numai pentru tipărire. Diferența din contribuția municipalității, respectiv 62.500 de lei, este destinată parțial drepturilor de autor.

„Convorbiri literare” nu este o publicație oarecare

Istoria revistei „Convorbiri literare” este legată direct de Junimea, una dintre cele mai importante societăți culturale care au funcționat la Iași în secolul al XIX-lea. Revista a fost lansată la 1 martie 1867, sub coordonarea lui Iacob Negruzzi, și a devenit rapid una dintre marile tribune ale literaturii române.

În paginile sale au fost promovate idei, opere și autori care au contribuit decisiv la dezvoltarea culturii române moderne. Revista a apărut la Iași în primii 18 ani, înainte ca redacția să fie mutată la București. După perioade dramatice și chiar o interdicție impusă în timpul regimului comunist, „Convorbiri literare” a revenit la Iași și continuă astăzi tradiția editorială.

Primăria consideră revista un veritabil vector de imagine pentru oraș, dar și un proiect cultural de interes public pentru comunitatea ieșeană. Asociația care o editează este recunoscută drept organizație de utilitate publică printr-o hotărâre a Guvernului din 2021.

Interesant este că sprijinul financiar al municipalității nu reprezintă o premieră. În perioada 2018-2026, revista a beneficiat anual de finanțare de la bugetul local pentru cheltuieli legate de tipărire și drepturi de autor, în cadrul parteneriatelor încheiate cu administrația ieșeană.

Costurile de tipar au crescut cu 16% în ultimul an

În 2026, însă, costurile au crescut. Tipărirea unui exemplar este estimată la 35 de lei, față de 30 de lei în 2025, ceea ce înseamnă o creștere de peste 16%. Cu toate acestea, conducerea revistei a decis să păstreze tirajul de 500 de exemplare lunar și să reducă presiunea financiară prin diminuarea cheltuielilor cu drepturile de autor.

Astfel, Iașul continuă să pompeze bani publici într-un proiect editorial care își revendică rădăcinile din epoca Junimii. 150.000 de lei pentru cinci numere – o investiție în cultură, dar și într-un brand literar care, de aproape 160 de ani, poartă numele Iașului în istoria literaturii române.

Carmen DEACONU