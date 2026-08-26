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Pagina principală Moldova Percheziții în Iași într-un dosar de înșelăciune, fals intelectual și uz de fals

Percheziții în Iași într-un dosar de înșelăciune, fals intelectual și uz de fals

Percheziții în Iași într-un dosar de înșelăciune, fals intelectual și uz de fals

Descinderi în forță, miercuri, în județul Iași! Polițiștii de la Investigarea Criminalității Economico-Financiare au pus în aplicare 9 mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal care vizează presupuse fapte de înșelăciune, fals intelectual și uz de fals.

Operațiunea a fost desfășurată la data de 26 august, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași, după ce anchetatorii au strâns probe privind modul în care ar fi fost întocmite și folosite anumite documente.

Potrivit anchetatorilor, persoanele bănuite ar fi întocmit documente cu mențiuni necorespunzătoare realității, iar ulterior le-ar fi utilizat pentru a obține diverse beneficii. Perchezițiile urmăresc identificarea și ridicarea unor mijloace de probă care ar putea lămuri mecanismul presupuselor fraude și rolul fiecărei persoane implicate.

Acțiunea a mobilizat forțe importante. La descinderi au participat polițiști din cadrul Poliției Municipiului Iași, Poliției Municipiului Pașcani, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Iași, precum și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași.

Ancheta este în desfășurare, iar la acest moment autoritățile nu au comunicat valoarea eventualului prejudiciu sau numărul exact al persoanelor vizate.

Important: persoanele cercetate beneficiază, pe tot parcursul procesului penal, de toate drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală și de prezumția de nevinovăție. Andrei TURCU

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