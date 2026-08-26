Nuntă interzisă de Biserică, la Suceava! Doi frați și două surori, în centrul unui caz controversat

Situație neobișnuită ajunsă în atenția IPS Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților! Un enoriaș i-a cerut lămuriri în privința unei situații familiale în care doi frați și două surori își doresc să se căsătorească, însă legătura dintre unul dintre frați și una dintre surori ridică probleme din perspectiva rânduielilor Bisericii Ortodoxe Române.

Întrebarea adresată ierarhului a fost dacă se poate oficia cununia religioasă în cazul în care doi frați s-ar căsători cu două surori. Răspunsul lui IPS Calinic a fost unul tranșant.

Potrivit explicației oferite de arhiepiscop, în situația descrisă, cele două persoane se află într-un anumit grad de rudenie prin cuscrie, iar dispensa nu poate fi acordată decât de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și doar în situații cu totul excepționale.

Mai exact, ierarhul a rezumat situația prin relația dintre cei doi: fratele mirelui și cumnata mirelui. Concluzia sa a fost fără echivoc: „Nu este permisă o astfel de legătură” în condițiile prezentate.

Cazul arată cât de complicate pot deveni anumite situații de familie atunci când relațiile de rudenie prin căsătorie intră în zona impedimentelor canonice. Chiar dacă două persoane nu sunt rude de sânge, legătura creată prin căsătoria unor membri ai familiilor poate avea consecințe în privința cununiei religioase.

În acest caz, răspunsul primit de familie lasă foarte puțin loc de interpretare: fără o dispensă excepțională acordată de forul competent al Bisericii, cununia religioasă nu poate fi oficiată. Ecaterina VICOL