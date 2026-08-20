Un nou drum între Moldova și Transilvania! Ruta taie 92 de kilometri și deschide o nouă poartă peste munți

Moldova și Transilvania se apropie spectaculos! Un nou drum montan este aproape gata, iar odată deschis ar putea schimba radical legătura rutieră dintre Vatra Dornei și Toplița. DJ 174C Panaci–Bilbor a ajuns la peste 90% stadiu fizic, iar autoritățile din Suceava anunță finalizarea investiției până la sfârșitul lunii octombrie 2026.

În aceste zile se toarnă ultimul strat de asfalt până la limita cu județul Harghita. Practic, după ani de întârzieri, drumul intră în linie dreaptă spre deschidere.

Noua rută prin Pasul Bilbor va scurta cu aproximativ 92 de kilometri traseul actual dintre Vatra Dornei și Toplița, care ocolește prin Bistrița.

Asta poate însemna mai puțin timp pe drum, costuri mai mici pentru transport și, mai ales, o conexiune directă între două regiuni care au nevoie de legături rutiere moderne peste Carpați.

Proiectul nu a fost deloc unul simplu. Șoseaua este construită pe un versant montan împădurit, cu acces dintr-o singură direcție și fără posibilitatea unor fronturi multiple de lucru. În plus, iarna aproape că închide șantierul, condițiile meteo permițând intervenții doar în sezonul cald.

Dar acum rezultatele sunt vizibile: cele patru serpentine sunt realizate, lucrările de consolidare sunt finalizate, iar podul peste pârâul Neagra Broștenilor a fost reabilitat. Au mai rămas plasele pentru protecția versanților, parapetele și semnalizarea rutieră.

Traseul de pe teritoriul Sucevei are 2,837 kilometri, iar drumul va avea o platformă de 8 metri, cu șase metri de carosabil și acostamente. Sunt prevăzute rigole, podețe, ziduri de sprijin și parapete de siguranță.

Investiția are o valoare actualizată de 42,97 milioane de lei, bani din PNDL II și bugetul județului Suceava.

Deși tronsonul este scurt, efectul lui poate fi mult mai mare decât lungimea sa. Nu este doar un drum de 2,8 kilometri, ci o nouă poartă rutieră între Moldova și Transilvania.

După ani în care munții au funcționat ca o barieră pentru transport și dezvoltare, Pasul Bilbor poate deveni o verigă esențială între cele două regiuni.

92 de kilometri mai puțin pe traseu, o legătură directă între Vatra Dornei și Toplița și o nouă axă pentru turism și economie. Dacă termenul de octombrie 2026 va fi respectat, Moldova și Transilvania vor câștiga, în sfârșit, încă un drum peste munți. Ecaterina VICOL