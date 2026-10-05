* Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași intră în a doua jumătate a ediției a XIX-a * peste 1.000 de invitați din 20 de țări participă la programul desfășurat în mai mult de 25 de spații ale orașului * până pe 8 octombrie sunt anunțate încă 65 de evenimente

Iașul rămâne, până pe 8 octombrie, o scenă uriașă. FITPTI 2026 a ajuns la jumătatea programului, dar partea a doua concentrează încă 65 de evenimente, de la mari producții teatrale și spectacole-concert până la performance despre inteligență artificială, acrobații la înălțime, expoziții și instalații new media.

Peste 1.000 de invitați și 25 de locuri transformate în scene

Ediția a XIX-a a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași, construită de curatorul Oltița Cîntec în jurul temei „societatea spectacolului”, continuă până joi, 8 octombrie. Festivalul a început oficial la 1 octombrie, după două zile de Prolog, pe 20 și 27 septembrie, iar amploarea ediției din acest an se vede în cifre: peste 1.000 de invitați din 20 de țări, evenimente în mai mult de 25 de spații ale Iașului și 18 producții prezentate în exclusivitate națională. Festivalul a ieșit din sala clasică de spectacol și a ocupat în aceste zile foyerele și esplanada Teatrului Luceafărul, Grădina Botanică, Grădina Copou, Facultatea de Teatru, Casa Muzeelor, Biblioteca Centrală Universitară, spații culturale și cafenele. Organizatorii anunță că alte 65 de evenimente sunt programate până la finalul ediției.

Tema aleasă pentru 2026 merge dincolo de scenă. „Societatea spectacolului” pune în discuție felul în care imaginea, divertismentul, rețelele sociale, propaganda și cultura celebrității au mutat mecanismele spectacolului în viața cotidiană, într-o lume în care granița dintre realitate și reprezentarea ei devine tot mai fragilă.

Caragiale, inteligență artificială și un caz inspirat din instanță

Printre reperele următoarelor zile se află spectacolul-concert „Mai e vreun candidat?”, realizat de Ada Milea după „O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale și prezentat de Teatrul Național „I.L. Caragiale” București.

O altă producție mută dezbaterea direct în prezent. „(An)organic”, realizat de VAR Cultural și Teatrul de Comedie București, investighează artistic relația tot mai complicată dintre om și inteligența artificială. În program se află și „Cazul Epstein de România”, spectacol polemic inspirat dintr-un dosar de instanță. FITPTI e la jumătatea programul…

Muzica intră și ea în arhitectura FITPTI. Pianistul Dragoș Cantea, stabilit în Norvegia, și Felicia Greciuc, din Danemarca, susțin concertul „Strada și camera”, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare.

Un acrobat va merge la înălțime între Luceafărul și Ramada

Unul dintre momentele cu cel mai puternic impact vizual al finalului de festival va fi „Pași pe orizont”, cu Flaviu Cernescu. Acesta va realiza acrobații aeriene la mare înălțime în zona dintre Teatrul Luceafărul și Hotelul Ramada, într-un eveniment prezentat drept premieră absolută pentru Iași. Publicul poate vedea în continuare și „Teatru la cutie”, colecția de 20 de machete scenografice realizate de Levente Bagossy, instalația new media „Interactive Zone”, semnată de Andrei Botnaru, precum și expoziția de automatoane „Povești mecanice”, realizată de sculptorul Constantin Butoi.

În paralel, la Institutul Francez din România la Iași poate fi vizitată, până pe 8 octombrie, expoziția „Patrice Chéreau: itinerarii”, dedicată regizorului, actorului și cineastului francez care a marcat teatrul și opera europeană timp de peste patru decenii.

Oltița Cîntec: „Public venit din toată țara reacționează la unison”

Curatorul festivalului, teatrologul Oltița Cîntec, descrie ediția din acest an prin dimensiunea internațională și prin reacția publicului. Redau declarația integral, fără nicio tăietură, așa cum apare în materialul transmis:

„Peste 1000 de artiști din Argentina, Austria, Coreea de Sud, Danemarca, Franța, Elveția, Germania, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Mongolia, Norvegia, Olanda, Polonia, Republica Moldova, România (Cluj-Napoca, București, Sibiu, Timișoara, Oradea, Galați, Alba Iulia, Tg. Mureș, Tg. Jiu, Suceava), Slovacia, Suedia, SUA, Ungaria fac orașul să vibreze la frecvența emoțională a celor mai noi tendințe mondiale de gen. Public venit din toată țara reacționează la unison, reafirmându-și curiozitatea, bucuria estetică, nerăbdarea de a fi parte a unor evenimente prezentate aici, la Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr, în exclusivitate națională”, precizează teatrologul Oltița Cîntec, curatorul FITPTI.

Finalul este programat pe 8 octombrie. Ultima reprezentație va aparține Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, cu „Scandal în culise”, în regia Andreei și a lui Andrei Grosu – o comedie care mută privirea dinspre spectacol spre ceea ce se întâmplă, de obicei nevăzut, în spatele scenei.

Maura ANGHEL