Iașul își pune centura de siguranță pentru iarnă, dar o face cu 160 de milioane de lei împrumut. Consiliul Local a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile pe șapte ani, bani destinați exclusiv cumpărării gazelor naturale necesare funcționării sistemului centralizat de termoficare în sezonul rece 2026–2027.

Peste 312.550 MWh de gaze estimați pentru perioada decembrie 2026 – martie 2027, astfel încât CET-ul să poată furniza căldură și apă caldă fără întreruperi. Plata în avans a combustibilului a devenit o condiție impusă de furnizori, iar municipalitatea a ales să deschidă robinetul creditării pentru a ține orașul în priză.

Avansul pentru gazele din noiembrie a ajuns la aproximativ 32 de milioane de lei

După retragerea fostului operator privat, în 2021, Primăria a preluat în regim direct întregul sistem de termoficare, o infrastructură gigantică ce funcționează non-stop. CET I Iași dispune de cazane de 50 și 100 Gcal/h și de un motor de cogenerare, alimentate cu gaze naturale. În spatele lor se întinde o rețea primară de aproape 100 de kilometri de conducte și 399 de puncte și module termice care distribuie căldura în cartiere.

Sistemul ține în viață termic 22.042 de apartamente, 12 spitale, 69 de unități de învățământ, cinci universități de stat, 51 de instituții publice și 158 de agenți economici. Practic, nu este doar confortul din caloriferele ieșenilor în joc, ci funcționarea unei bucăți importante din oraș.

Municipalitatea justifică împrumutul prin presiunea facturilor și a plăților în avans. Numai avansul pentru gazele din noiembrie a ajuns la aproximativ 32 de milioane de lei, iar certificatele de emisii CO₂ au costat 27,5 milioane de lei în 2026. Plata tuturor acestor cheltuieli direct din buget ar fi pus presiune pe investiții și cofinanțări europene.

Iașul are o îndatorare de 10,43%, cu tot cu creditele pentru proiecte europene

Primăria susține că Iașul are o îndatorare de 9,06%, respectiv 10,43% dacă sunt incluse creditele pentru proiecte europene, și că noua finanțare nu destabilizează bugetul.

Așadar, calorifere calde, apă fierbinte și un oraș funcțional - garantate, deocamdată, cu bani împrumutați. Iarna vine, gazul trebuie plătit, iar cei 160 de milioane de lei vor fi întorși vreme de șapte ani. Căldura e pentru această iarnă, creditul rămâne pentru multe altele. Daniel BACIU