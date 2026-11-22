Bătrânețea nu trebuie să însemne abandon, izolare și zile trăite între patru pereți. Aproape 5 milioane de lei sunt puse la bătaie la Iași pentru un proiect care promite să le redea unor seniori vulnerabili grija, demnitatea și șansa de a nu-și petrece ultimii ani singuri.

Consiliul Local Iași a aprobat, vineri, 20 noiembrie 2026, proiectul „Bunicii Iașului – Bătrânețe Demnă și Comunitate Implicată”, o inițiativă cu valoarea de 4.976.202,91 lei, finanțată prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027.

Programul se adresează unui număr de 106 persoane vârstnice aflate în situații de vulnerabilitate, care vor beneficia, timp de 37 de luni, de servicii integrate de sprijin. Miza este ca bătrânii să poată rămâne cât mai mult în propriile locuințe, fără să-și piardă independența și fără să ajungă prizonieri ai singurătății.

Îngrijirea la domiciliu, sprijinul comunitar, activitățile de socializare și o rețea de voluntari sunt principalele componente ale proiectului, menit să combată izolarea socială și să ofere o mână de ajutor celor pentru care fiecare zi poate deveni o luptă.

Implementarea va fi asigurată de Direcția de Asistență Socială Iași, în parteneriat cu Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași.

Dincolo de milioanele alocate și de documentele aprobate, proiectul are o miză simplă, dar uriașă: ca 106 bunici ai Iașului să nu fie lăsați să îmbătrânească singuri, uitați de comunitatea în care și-au trăit viața.

Carmen DEACONU