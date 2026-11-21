* aproape o treime dintre comunele județului Iași au împreună puțin peste 55.000 de locuitori, o populație comparabilă cu cea a trei cartiere din municipiu * este vorba despre 27 de primari, 27 de consilii locale și tot atâtea administrații * Guvernul propune comasarea voluntară și promite miliarde de lei pentru investiții

Cât un oraș, dar împărțit între 27 de primării, aceasta este realitatea administrativă a celor mai mici comune din județul Iași, care adună 55.428 de locuitori. Prin comparație, cartierele Păcurari, Canta și Dacia au împreună aproximativ 50.000 de locuitori, potrivit unei evaluări a Direcției de Sănătate Publică Iași din aprilie 2025. În timp ce cele trei cartiere sunt administrate de o singură primărie, în mediul rural funcționează 27 de aparate administrative pentru o populație de dimensiuni apropiate. Reforma pregătită de Guvern ar putea schimba această situație.

27 de primari pentru o populație cât trei cartiere

Județul Iași are 93 de comune, iar 27 dintre acestea numără mai puțin de 3.000 de locuitori, potrivit Recensământului din 2021. Cele mai mici sunt Cucuteni, cu 1.103 locuitori, Drăgușeni, cu 1.217, Roșcani, cu 1.273, și Grozești, cu 1.364. Nici Ipatele, cu 1.463 de locuitori, sau Costești, cu 1.494, nu ating pragul de 1.500.

În fiecare dintre aceste comune funcționează o primărie, cu primar, viceprimar, consiliu local și personal administrativ. Sunt necesare salarii, indemnizații, utilități și fonduri pentru întreținerea instituțiilor, indiferent cât de mică este populația deservită.

Comparația cu municipiul Iași este grăitoare. Într-un document al DSP, populația cumulată a cartierelor Păcurari, Canta și Dacia este în jur de 50.000 de persoane.

Patru milioane de lei pentru fiecare comună care acceptă unirea

Ministerul Dezvoltării a lansat în consultare publică proiectul de ordonanță privind comasarea voluntară a localităților. Guvernul propune un program de investiții de patru miliarde de lei, destinat comunităților care decid să își unească administrațiile.

Oferta financiară începe de la patru milioane de lei pentru fiecare localitate participantă la o comasare eligibilă. În plus, proprietarii de locuințe și terenuri intravilane ar urma să beneficieze de impozite reduse cu 50%, timp de cinci ani, începând din 2029.

Teoretic, dacă toate cele 27 de comune ieșene ar intra în reorganizări eligibile, finanțările minime aferente lor ar însuma 108 milioane de lei. Banii ar putea finanța rețele de apă și canalizare, asfaltări, școli, dispensare și digitalizarea serviciilor publice.

Cine pierde funcțiile și cât economisește statul?

Satele nu dispar, dar primăriile ar putea fi mai puține

Comasarea nu înseamnă ștergerea satelor de pe hartă. Localitățile și-ar păstra identitatea, dar unele ar pierde statutul de unitate administrativ-teritorială separată. Condiția esențială este ca localitățile care se unesc să fie învecinate. Pentru aleșii locali, reforma poate însemna însă pierderea unor funcții și a controlului asupra bugetelor. Cele 27 de comune ieșene reprezintă aproape 29% din totalul comunelor județului. Împreună, au o populație apropiată de cea a cartierelor Păcurari, Canta și Dacia.

Dan DIMA