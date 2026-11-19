Nici vântul puternic, nici ploile și nici vremea tot mai capricioasă nu îi opresc pe constructorii de la UMB. Pe Autostrada Moldovei A7, între Bacău și Pașcani, utilajele continuă să lucreze într-o cursă contracronometru pentru finalizarea primelor două loturi până la sfârșitul anului 2026. Pentru Moldova, dar mai ales pentru Iași, fiecare kilometru de autostradă înseamnă un pas spre ieșirea din izolarea rutieră.

Cele mai recente imagini publicate de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași arată mobilizarea constructorului în zona nodului rutier Filipești - Onișcani, pe lotul Săucești - Trifești. Se lucrează la structuri și la bretelele de acces, componente esențiale pentru conectarea autostrăzii cu rețeaua rutieră existentă.

Primul lot are 30,30 kilometri și este construit de asocierea Spedition UMB – SA&PE Construct – Tehnostrade. Contractul a fost semnat în februarie 2023, iar stadiul fizic a ajuns la 77%. Asta înseamnă că mai sunt lucrări importante de executat, însă constructorul încearcă să țină ritmul pentru a respecta termenul ambițios.

Marea problemă nu este doar vremea, ci și finanțarea

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a avertizat că fondurile disponibile prin PNRR au acoperit lucrările executate până la 31 august 2026. Pentru continuarea investiției au fost solicitate alocări suplimentare de la bugetul de stat.

Cu alte cuvinte, UMB poate mobiliza muncitori, poate aduce utilaje și poate încerca să lucreze inclusiv pe ploaie și vânt, dar fără bani șantierul riscă să piardă din viteză. Iar apropierea iernii complică și mai mult misiunea.

Pentru ieșeni, extinderea A7 spre Pașcani reprezintă una dintre cele mai importante verigi ale viitoarei infrastructuri rapide din Moldova. Odată deschise primele două loturi, circulația pe autostradă va putea avansa spre nord, apropiind Iașul de marile coridoare de transport și de conexiunile economice ale țării.

Deocamdată, UMB trage tare, dar termenul de la finalul anului 2026 rămâne condiționat de bani și de vreme. Daniel BACIU