* Iașul se află pe locul 5 în România și locul 738 la nivel mondial, cu un scor de 0,333, o cotă de 2,8% din ecosistemul tip start-up și o creștere anuală de 60,6% * este un salt puternic, care arată că orașul are potențial serios în tehnologie, antreprenoriat și dezvoltarea afacerilor inovatoare * Iașul crește cu 60,6%, dar Brașovul și Craiova accelerează și mai puternic, iar Oradea aproape își dublează ecosistemul!

România începe să accelereze în economia start-up-urilor, dar harta marilor centre de inovație scoate la iveală o competiție tot mai dură între orașe. Potrivit Global Startup Ecosystem Index 2026, țara noastră a urcat patru poziții, până pe locul 44 mondial, cu o creștere de 32,9%, una dintre cele mai spectaculoase evoluții din Uniunea Europeană. Iar Iașul este în prima ligă națională, însă lupta pentru supremație este departe de a fi câștigată!

Bucureștiul rămâne locomotiva incontestabilă a start-up-urilor românești, ocupând locul 112 mondial, cu un scor de 8,514 și o cotă de 71,4% din ecosistemul național. Capitala are un avantaj uriaș, de peste cinci ori mai mare decât Cluj-Napoca, dar nu înseamnă că restul țării stă pe loc.

Clujul ocupă poziția a doua în România și locul 336 mondial, cu o creștere de 51,2%, în timp ce Oradea devine una dintre revelațiile clasamentului: locul 3 național, poziția 592 mondial și o explozie de 99,5% într-un singur an! Practic, aproape și-a dublat ecosistemul.

Iașul, în top 5 național, dar cu rivali care accelerează!

Iașul se află pe locul 5 în România și locul 738 la nivel mondial, cu un scor de 0,333, o cotă de 2,8% din ecosistemul start-up-urilor românești și o creștere anuală de 60,6%. Este un salt puternic, care arată că orașul are potențial serios în tehnologie, antreprenoriat și dezvoltarea afacerilor inovatoare.

Totuși, Iașul este prins într-o competiție feroce. Timișoara ocupă locul 4 național și 650 mondial, cu un scor superior, de 0,421, și o creștere de 24,2%. Brașovul, aflat pe locul 6, vine tare din urmă, cu o creștere de 97,7%, aproape dublă. Sibiu a crescut cu 55,2%, iar Craiova a detonat cu un plus de 79,6%. Oradea este însă adevărata bombă: aproape 100% creștere!

Iașul crește cu 60,6%, dar Brașovul și Craiova accelerează și mai puternic, iar Oradea aproape își dublează ecosistemul.

România, în ofensivă europeană. Cine ne depășește?

La nivel de țară, România a ajuns pe locul 44 mondial, cu un scor de 6,379, depășind ritmul multor economii europene. Creșterea de 32,9% este a doua cea mai mare din Uniunea Europeană, după Cipru, care a explodat cu 62,7%.

România se află pe locul 20 în UE, locul 27 în Europa și locul 2 în Balcani. Bulgaria, aflată pe locul 40 mondial, a crescut cu 25,4%, Polonia, locul 33, cu 29%, în timp ce Ungaria a avansat cu 12,9%, iar Grecia cu numai 4,8%. Ucraina, deși afectată de război, înregistrează o creștere de 7%.

La nivel global, însă, adevărații titani sunt în altă ligă. San Francisco Bay conduce detașat planeta, urmat de New York și Londra. Singapore a crescut cu 26,7%, Miami cu 41,8%, Melbourne cu 37,8%, iar Taipei Tech Corridor a explodat cu 55,7%. Riyadh a înregistrat un incredibil avans de 117,6%, devenind unul dintre cele mai dinamice ecosisteme tehnologice din lume.

România are și alte motive de optimism: ocupă locul 1 în Balcani la categoria finanțare și capital, locul 40 mondial în Software & Data și locul 19 în Uniunea Europeană în domeniul inteligenței artificiale. Ecosistemul startup-urilor românești este estimat la 9,7 miliarde de dolari.

Iașul are talent, universități, IT și o creștere de peste 60%. Dar cifrele arată că simpla prezență în top nu mai este suficientă. Oradea, Brașovul, Craiova și Timișoara apasă accelerația. Dacă Iașul vrea să urce în liga mare, trebuie să transforme creșterea în investiții, companii inovatoare și startup-uri capabile să cucerească piețele internaționale. România urcă, dar adevărata bătălie se dă între orașe!

Daniel BACIU