* la Spitalul „Prof. Dr. Nicolae Oblu”, investițiile ajung la 65,12 milioane de lei și includ un robot de scanare 3D intraoperatorie, o stație de planificare preoperatorie, echipament mobil de imagistică prin rezonanță magnetică * Maternitatea „Cuza Vodă” va achiziționa echipamente în valoare totală de 10,94 milioane de lei * printre acestea, câteva ecografe obstetrică-ginecologie și un mamograf digital cu tomosinteză și stereotaxie, evaluat la 3,65 milioane de lei

Spitalele din subordinea Consiliului Județean Iași sunt pe cale să primească un val de echipamente medicale noi, în urma modificării listei de investiții finanțate de Ministerul Sănătății. Consilierii județeni discută astăzi suplimentarea fondurilor pentru aparatură, iar cifrele din proiect arată o adevărată desfășurare de forțe tehnologice în două unități medicale importante: Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” și Spitalul de Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă”.

Contribuția județului Iași crește de la 6,141 milioane de lei la 7,616 milioane de lei, adică un plus de 1,475 milioane de lei. Banii reprezintă cofinanțarea de minimum 10% pentru achizițiile de aparatură medicală, în timp ce grosul finanțării vine de la bugetul de stat, prin Ministerul Sănătății.

Roboți, imagistică de ultimă generație și neurochirurgie de precizie

La Spitalul „Prof. Dr. Nicolae Oblu”, investițiile ajung la o valoare actualizată de 65,125 milioane de lei, din care 3,792 milioane de lei reprezintă obiective nou introduse. Lista este impresionantă: sistem de imagistică tip O-arm, robot de scanare 3D intraoperatorie, stație de planificare preoperatorie, sistem de ghidaj și vizualizare neurochirurgicală, braț robotic pentru alinierea traiectoriilor și echipament mobil de imagistică prin rezonanță magnetică.

Pe lista achizițiilor se regăsesc și microscoape robotice intraoperatorii, sistem de monitorizare a funcțiilor nervoase, masă specială pentru intervenții spinale de tip Jackson Table, scaune intraoperatorii pentru chirurgi și sistem piezoelectric chirurgical. Este o dotare care vizează direct intervențiile complexe și precizia actului medical.

Unul dintre obiectivele nou introduse este un sistem avansat de planificare a tratamentului pentru radiochirurgie stereotactică, evaluat la 3,792 milioane de lei.

„Cuza Vodă” intră și în era echipamentelor moderne!

Nici Maternitatea „Cuza Vodă” nu este lăsată în afara acestei investiții. Pentru unitatea medicală sunt introduse achiziții în valoare totală de 10,94 milioane de lei, iar Consiliul Județean trebuie să asigure o contribuție de 1,095 milioane de lei.

Lista cuprinde două ecografe obstetrică-ginecologie cu câte trei sonde, alte două ecografe cu patru sonde, un ecograf de radiologie, o linie de laparoscopie și un mamograf digital cu tomosinteză și stereotaxie, evaluat la 3,65 milioane de lei.

Practic, cele două spitale primesc o infuzie masivă de tehnologie medicală, cu aparatură destinată diagnosticării, intervențiilor chirurgicale complexe, neurochirurgiei, radiochirurgiei și investigațiilor obstetricale și ginecologice.

Peste 76 de milioane de lei în investiții medicale actualizate pentru cele două spitale, dintre care 68,449 milioane de lei provin de la bugetul de stat, iar 7,616 milioane de lei reprezintă contribuția locală. Consiliul Județean Iași își suplimentează astfel participarea financiară, iar spitalele ar putea face un salt important în dotarea tehnologică, dacă achizițiile vor fi concretizate și aparatura va ajunge efectiv în sălile de operație și în cabinetele medicale.

Nicoleta ZANCU