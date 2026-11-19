* liceenii de la Paradis International College din Iași au obținut trei premii la Geneva, în cadrul unei conferințe internaționale organizate la sediul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) * elevii ieșeni s-au remarcat prin argumentare, diplomație și capacitatea de a negocia soluții pentru problemele actuale de sănătate publică

Trei distincții internaționale au adus din nou Iașul în atenția comunității educaționale mondiale. Echipa Paradis International College a fost premiată la Global Model WHO 2026, conferință desfășurată la sediul Organizației Mondiale a Sănătății din Geneva, Elveția.

Delegația ieșeană a obținut „Best Large High School Delegation”, premiul acordat unei delegații numeroase de liceeni. Alte două distincții au recompensat performanțele individuale: Alessia Sabie-Cristel a primit „Best Position Paper Award”, pentru lucrarea de poziție, iar Patric Tamaș a fost distins cu „Diplomacy Award”, pentru abilitățile diplomatice demonstrate în timpul conferinței. Rezultatele au fost obținute într-un cadru competitiv, cu peste 400 de participanți din mai mult de 50 de țări, reuniți pentru patru zile de dezbateri și negocieri privind provocările majore ale sănătății publice.

Elevii din Iași au negociat soluții pentru probleme mondiale

Conferința Global Model WHO este organizată de Federația Mondială a Asociațiilor Națiunilor Unite, în colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății. Evenimentul reproduce modul de funcționare a Adunării Mondiale a Sănătății, forul în care statele membre ale OMS discută și stabilesc direcțiile politicilor internaționale de sănătate.

Participanții intră în rolul unor delegați ai statelor, pregătesc documente oficiale, susțin discursuri, negociază și încearcă să ajungă la acorduri asupra unor probleme complexe.

Ediția din acest an a abordat sănătatea urbană, sănătatea orală, inteligența artificială și credibilitatea informațiilor medicale, recrutarea internațională a personalului sanitar și efectele poluării cu plastic asupra sănătății.

Pentru liceenii ieșeni, participarea a presupus nu doar cunoștințe academice, ci și capacitatea de a susține argumente în limba engleză, de a răspunde obiecțiilor și de a negocia cu reprezentanți ai altor delegații.

Premiul obținut de Alessia Sabie-Cristel evidențiază calitatea documentării și a argumentării scrise, în timp ce distincția acordată lui Patric Tamaș recompensează competențele de comunicare și diplomație. Premiul colectiv confirmă rezultatul întregii delegații.

Performanță repetată pentru liceenii Paradis

Participarea din 2026 continuă seria rezultatelor obținute de Paradis International College la Geneva. În 2025, școala ieșeană a câștigat, de asemenea, premiul pentru cea mai bună delegație de liceeni, alături de trei distincții individuale.

La ediția de anul acesta, conferința s-a încheiat cu adoptarea unei declarații internaționale a tinerilor privind efectele plasticului asupra sănătății. Documentul solicită măsuri mai ferme pentru reducerea expunerii populației la substanțele periculoase și pentru protejarea categoriilor vulnerabile.

Maura ANGHEL