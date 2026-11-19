* în timp ce Bruxellesul propune reguli mai flexibile pentru reutilizarea textilelor, România pregătește obligații contestate de industrie * la Iași, proiecte precum REDU și „Cufărul cu Haine” demonstrează că îmbrăcămintea uzată poate deveni o resursă economică

Hainele uzate ar putea reveni pe piață fără spălare obligatorie, în baza unei verificări profesionale a calității. Propunerea apare într-un studiu al Comisiei Europene și contrastează cu proiectul legislativ românesc, care introduce cerințe suplimentare pentru sectorul second-hand. Disputa privește și economia circulară, un domeniu în care Iașul are deja inițiative consolidate.

La Iași, hainele care ies din garderobă nu ajung obligatoriu la gunoi. Atelierul REDU transformă textilele recuperate în produse noi, iar târgul „IaȘi Cufărul cu Haine” aduce împreună oameni care vând și cumpără îmbrăcăminte purtată. Sunt două exemple ale unei economii bazate pe reutilizare, într-un moment în care România și Comisia Europeană au abordări diferite privind regulile pentru comerțul cu produse second-hand.

REDU și Cufărul cu Haine, două modele ieșene de reutilizare

Lansat în urmă cu mai bine de zece ani de către Asociația Mai Bine, REDU a dezvoltat la Iași un model de economie circulară: colectează materiale textile, recondiționează articole vestimentare și confecționează genți, accesorii sau alte produse din țesături recuperate. Proiectul îmbină activitatea economică, reducerea deșeurilor și educația pentru consum responsabil. O altă inițiativă, „IaȘi Cufărul cu Haine”, a ajuns în august 2026 la ediția a 30-a. Târgul le permite participanților să-și revândă hainele, încălțămintea și accesoriile aflate în stare bună. La edițiile organizate în Piața Unirii participă sute de ieșeni, atrași de posibilitatea de a cumpăra articole vestimentare la prețuri accesibile. Cele două proiecte funcționează diferit, dar urmăresc același rezultat: prelungirea duratei de utilizare a hainelor și reducerea risipei. Vânzările ocazionale între persoane fizice nu intră automat sub incidența regulilor pentru deșeurile textile, însă arată interesul local pentru moda circulară.

Europa propune sortare profesională, nu spălare obligatorie

Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene a publicat recent un studiu care propune criterii pentru momentul în care textilele uzate încetează să mai fie deșeuri și pot reveni pe piață ca produse.

Potrivit documentului, hainele în stare bună pot fi reutilizate după sortare și verificarea conformității, fără obligația generală de spălare, călcare sau reparare. Intervențiile trebuie aplicate numai atunci când starea articolului le justifică.

Un nasture lipsă sau o ruptură minoră nu exclud automat o haină de la revânzare. În schimb, articolele excesiv uzate, murdare ori cu mirosuri neplăcute trebuie remediate înainte de comercializare. Cerințele de igienă și siguranță rămân obligatorii.

Pentru Iași, unde inițiative precum REDU și Cufărul cu Haine au demonstrat că reutilizarea poate mobiliza resurse și comunități, disputa readuce în discuție o problemă concretă: cum poate fi combătut comerțul ilegal cu deșeuri fără a îngreuna circulația hainelor care pot fi purtate din nou.

Dan DIMA