Botoșaniul începe să scape de coșmarul traficului de transit. Utilajele au intrat în teren pentru construirea primei etape a variantei de ocolire, pe traseul prin comuna Curtești, iar constructorii au început pregătirea terenului și decopertarea. După ani de planuri, licitații și hârtii, centura începe să prindă contur!

Contractul de 241 de milioane de lei a fost câștigat de asocierea Big Conf – Construct Com – Straco Holding, care are la dispoziție 24 de luni pentru execuție. Din cele șapte oferte depuse la licitație, aceasta a fost desemnată să transforme proiectul în șantier. Investiția totală a primei etape ajunge la aproximativ 341 de milioane de lei, cu finanțare europeană de 98% prin Programul Transport 2021-2027.

Prima bucată de centură va avea aproximativ 10 kilometri, câte o bandă pe sens, patru sensuri giratorii și nu mai puțin de 18 lucrări de artă pentru traversarea cursurilor de apă și a zonelor cu diferențe de nivel. Pe traseu va fi amenajată inclusiv o parcare destinată traficului greu, astfel încât transportatorii să aibă unde opri fără să transforme șoselele din oraș în parcări improvizate.

Bomba infrastructurii botoșănene vine din etapa a doua!

Un nou sector de 15,3 kilometri, estimat la 317 milioane de euro, a primit avizul Comitetului Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor. Acesta va lega DN 28B Botoșani–Iași de DN 29D Botoșani–Ștefănești, apropiind municipiul de viitoarele conexiuni strategice și de frontiera cu Republica Moldova.

Traseul va porni din zona Lebăda, va urma pârâul Dresleuca, va traversa Bălușeni și Stăuceni și va ajunge în zona satului Victoria, la DN 29D. Mai sunt necesare aprobări guvernamentale și exproprieri, dar proiectul a trecut de o etapă importantă.

Dacă cele două etape vor fi duse la capăt, Botoșaniul ar putea avea parte de o schimbare majoră: trafic de tranzit scos din oraș, transport de marfă mai eficient, acces mai rapid spre Iași, Suceava și Republica Moldova. Centura nu mai este doar o promisiune. Prima etapă a intrat în pământ, iar următoarea pregătește o investiție de proporții. Daniel BACIU