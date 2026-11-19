* Capitala Moldovei devine subiectul unei noi apariții editoriale * Doina Toma lansează volumul „Iași – Orașul meu descoperit prin ochi de copil”, publicat de Editura Eikon * întâlnirea cu cititorii va avea loc la Muzeul Unirii

Există orașul din documente, cu date, monumente și nume de străzi, dar și orașul pe care fiecare îl păstrează în memorie. De această a doua perspectivă se apropie, cel puțin prin titlu, noua carte a Doinei Toma, care propune redescoperirea Iașului prin privirea copilului. Volumul este a unsprezecea apariție editorială a autoarei și va fi prezentat publicului sâmbătă, 21 noiembrie, de la ora 11, în Sala Dublei Alegeri a Muzeului Unirii.

Lansarea este organizată de Muzeul Unirii, instituție aflată în structura Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în colaborare cu Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România și Asociația Literară „Păstorel” Iași. Evenimentul reunește scriitori, publiciști și cititori interesați de literatura dedicată orașului.

De la drumurile de munte la un volum despre Iași

Doina Toma nu este la prima încercare de a transforma locurile și experiențele personale în literatură. În 2016 a publicat „Nuanțe”, urmată de „Nuanțele drumețiilor montane” (2017), „Să ne amuzăm un pic” (2018) și „Nuanțele iubirii” (2019). Într-un text publicat în 2019, autoarea explica faptul că aceste cărți au în comun preocuparea pentru natură și recuperarea bucuriei de a o descoperi.

În 2024, la Editura Timpul din Iași, i-a apărut „Tainele muntelui”, o carte de proză cu accente de jurnal de călătorie. Volumul a fost comentat în februarie 2025 de Paul Gorban, în revista „Expres cultural”. Scriitorul a remarcat îmbinarea observației asupra peisajului cu amintirea, confesiunea și reflecția personală. Relația cu locurile, prezentă în scrierile anterioare, oferă un context pentru noul titlu dedicat Iașului.

Lansarea, în fostul palat al lui Alexandru Ioan Cuza

Alegerea Muzeului Unirii drept gazdă aduce întâlnirea literară într-unul dintre spațiile istorice importante ale Iașului. Clădirea a servit drept reședință domnitorului Alexandru Ioan Cuza între 1859 și 1862. În timpul Primului Război Mondial, aici și-a stabilit cartierul general regele Ferdinand. Muzeul Unirii a fost deschis sub actuala denumire la 24 ianuarie 1959.

Într-un edificiu care păstrează obiecte, documente și mărturii ale istoriei moderne, lansarea unei cărți despre felul în care poate fi privit Iașul capătă o legătură firească între memoria oficială a locului și memoria personală.

Alături de Paul Gorban, volumul va fi prezentat de scriitorul Liviu Apetroaie, care a semnat, la rândul său, o cronică despre „Tainele muntelui”. Discuția va fi moderată de publicistul Vasile Arhire, prim-vicepreședinte al Asociației Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România. Maura ANGHEL