Piața muncii schimbă regulile jocului, iar candidații care cred că o diplomă și câteva competențe tehnice le garantează un job s-ar putea trezi cu o surpriză neplăcută. Angajatorii caută tot mai mult oameni capabili să se adapteze, să ia decizii în situații incerte, să lucreze în echipă și să rezolve probleme pe care nu le-au mai întâlnit. Iar Iașul, unul dintre marile centre universitare și IT ale României, este direct în bătaia acestei schimbări de paradigmă.

Competențele tehnice rămân rege la recrutare, fiind invocate de 54,5% dintre angajatori, însă nu mai sunt suficiente pentru a câștiga lupta pentru un loc de muncă. Asta arată rezultatele unui sondaj realizat de specialiștii HR ai celei mai mari platforme de recrutare din țară.

Colaborarea în echipă contează pentru 40,9%, adaptarea la schimbare pentru 30,3%, iar gândirea critică, rezolvarea problemelor noi și capacitatea de a învăța rapid sunt bifate fiecare de 25,8% dintre respondenți.

Comunicarea clară contează pentru 22,7%, iar asumarea responsabilității pentru rezultate pentru 21,2%. Cu alte cuvinte, firmele nu mai caută doar executanți care știu să opereze un program, ci oameni care pot judeca, improviza, colabora și duce treaba până la capăt.

AI-ul nu este o scurtătură spre angajare!

Și surpriza vine din zona inteligenței artificiale! Deși AI-ul a invadat discursul public, doar 6,1% dintre angajatori îl consideră printre primele trei competențe importante la recrutare. Aproape jumătate, respectiv 46,3%, cred că utilizarea instrumentelor AI poate fi învățată după angajare. Alți 16,7% vor candidați care se descurcă independent cu instrumentele și verifică rezultatele, iar 11,1% cer utilizare avansată.

43,4% dintre angajatori se tem că oamenii vor accepta rezultatele generate de inteligența artificială fără să le verifice. Alți 17% sunt deranjați de candidații care nu pot explica rezultatele prezentate, iar introducerea datelor confidențiale în instrumente neautorizate și folosirea AI în locul dezvoltării propriilor competențe îi îngrijorează pe câte 15,1%.

La Iași, unde universitățile produc anual valuri de absolvenți, iar industria IT și serviciile se bat pentru specialiști, mesajul este limpede: diploma nu mai ține loc de judecată, iar tehnologia nu poate ascunde lipsa personalității profesionale. 24,6% dintre angajatori au respins deseori candidați tehnic pregătiți din cauza competențelor interpersonale slabe, iar 29,4% spun că, între doi candidați comparabili, omul care comunică și colaborează mai bine poate câștiga postul.

Angajatorii își lasă oaenii să se descurce singuri

Mai grav, 39,6% dintre angajatori nu au în plan nicio măsură de dezvoltare a competențelor angajaților în contextul AI. În timp ce unii pregătesc mentorat intern sau proiecte practice, alții riscă să lase oamenii să se descurce singuri într-o piață care se schimbă cu viteza unui algoritm.

Verdictul este brutal: la următorul interviu nu va fi suficient să spui că știi meserie. Trebuie să demonstrezi că gândești, verifici, comunici, te adaptezi și îți asumi. Inteligența artificială poate scrie, calcula și genera. Dar angajatorii încă vor omul care știe ce face cu rezultatul și răspunde pentru el.

Daniel BACIU