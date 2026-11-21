Intervenție în desfășurare pe strada Daliei, în Holboca. Alimentarea cu gaze a fost întreruptă preventiv, pentru evitarea unui incendiu sau a unei explozii.

Alertă într-un bloc din Dancu, comuna Holboca, după ce locatarii au semnalat miros de gaz pe casa scării. Pompierii ieșeni au ajuns la fața locului și au confirmat prezența mirosului suspect, luând măsuri de siguranță pentru prevenirea unei posibile explozii.

Intervenția are loc pe strada Daliei, unde a fost mobilizată o autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, cu patru militari.

Alimentarea cu gaze naturale a fost întreruptă preventiv, iar pompierii asigură măsurile specifice pentru eliminarea riscului producerii unei situații de urgență.

La fața locului este așteptată echipa tehnică Delgaz Grid, care urmează să verifice instalațiile și să identifice sursa eventualelor scăpări de gaz.

Intervenția este în desfășurare.

Pompierii avertizează: nu acționați întrerupătoarele și nu aprindeți focul!

În cazul în care simțiți miros de gaz, evitați aprinderea focului, nu fumați, nu acționați întrerupătoarele electrice și nu folosiți liftul. Părăsiți zona afectată dacă o puteți face în siguranță și sunați la 112 dintr-un loc sigur.

Autoritățile recomandă să nu încercați să remediați singuri eventualele defecțiuni ale instalațiilor de gaz și să respectați indicațiile echipelor de intervenție.

Andrei TURCU