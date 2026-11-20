Unul dintre cele mai așteptate momente este premiera spectacolului „Clara Haskil”, în regia lui Matei Lucaci-Grünberg, prezentată de Ateneul Național Iași.

Ateneul Național Iași

Vineri, 20 noiembrie, ora 19:00 - „Napoleon era fată”, regia Toma Hogea, cu Marius Manole și Medeea Marinescu, Sala Unirii

Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 12:00 - „Împăratul muștelor 2.0”, regia Cezara Fantu, Sala Unirii

Duminică, 22 noiembrie, ora 11:00 - „Pinocchio”, regia Erica Moldovan, Sala Unirii

Luni, 23 noiembrie, ora 19:00 - „Un tramvai numit dorință”, regia Andrei Ciobanu, Sala Mare „Radu Beligan”

Miercuri, 25 noiembrie, ora 19:00 - PREMIERĂ: „Clara Haskil”, regia Matei Lucaci-Grünberg, Sala Mare „Radu Beligan”

Joi, 26 noiembrie, ora 19:00 - „Steaua fără nume”, regia Andrei Ciobanu, Sala Unirii

Casa de Cultură „Mihai Ursachi”

Vineri, 20 noiembrie, ora 18:00 - Proiecția filmului (500) Days of Summer, Sala „Diotima”

Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 12:00 - Spectacolul de muzică și poezie „Autumnal Poetic”, Sala „Diotima”. Intrare liberă, în limita locurilor disponibile

Luni, 23 noiembrie, ora 19:00 - Concert RVQ, Parcul Copou

Marți, 24 noiembrie, ora 19:30 - Concert „The Sound of Autumn”, Parcul Copou

11 - 29 noiembrie - Expoziția „Conexiuni”, Muzeul Unirii. Acces gratuit.

Complexul Muzeal Național „Moldova”

20 noiembrie 2026 - 20 aprilie 2027 - „In Memoriam Acad. Constantin V. Gheorghiu”, Muzeul „Poni-Cernătescu”

20 noiembrie 2026 - 24 ianuarie 2027 - „Moldova – secole de istorie și cultură. De la Ioan Vodă cel Cumplit la Alexandru Ioan Cuza”

Muzeul Unirii

3 noiembrie 2026 - 10 ianuarie 2027 - „Matisse la Palat”, Muzeul de Artă

Filarmonica Moldova Iași

Vineri, 20 noiembrie, ora 19:00 - Concert simfonic cu lucrări de Mozart, Beethoven și Brahms; Dirijor: Johannes Meissl; Solistă: Ioana Cristina Goicea

Casa de Cultură a Studenților

Joi, 26 noiembrie, ora 19:00

Concert coral „De la jazz pe Broadway”

Corul Academic „Gavriil Musicescu”

Palatul Culturii - Sala „Henri Coandă”

Intrare liberă

Muzeul Național al Literaturii Române Iași

Miercuri, 25 noiembrie, ora 18:00

Întâlnire cu Dan Sociu: „Despre impactul Inteligenței Artificiale asupra literaturii”

Muzeul „Vasile Pogor” - Casa Junimii

21 noiembrie - 22 decembrie - Expoziția „Retrofuturism: Quasar și Dan Merișca”

Casa Muzeelor

5 - 29 noiembrie - Expoziția de carte ilustrată „Imago”

Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul”

Vineri, 20 noiembrie, ora 9:30 - „Punguța cu doi bani”

Vineri, 20 noiembrie, ora 10:45 - „Albinuța”

Duminică, 22 noiembrie, ora 11:00 - „Albinuța”

Duminică, 22 noiembrie, ora 17:30 - „Ursul păcălit de vulpe”

Joi, 26 noiembrie, ora 17:30 - „Punguța cu doi bani”

Teatrul Național „Vasile Alecsandri”

Vineri, 20 noiembrie, ora 18:00 - „Sindromul Quijote”

Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 19:00 - „Martiri”

Duminică, 22 noiembrie, ora 19:00 - „Martiri”

Joi, 26 noiembrie, ora 18:00 - „Celebritate”

Vineri, 27 noiembrie, ora 19:00 - „A fost sau n-a fost?”

Sâmbătă, 28 noiembrie, ora 19:30 - „Hârjoana”

Duminică, 29 noiembrie, ora 18:00 - „Iarna dragostei noastre”

Expoziții de artă

Noiembrie – decembrie - „Centenar Dan Hatmanu”, Palatul Roznovanu

1 - 30 noiembrie - „NOT YET”, de Dănuț Adrian Chidon-Frunză; 1 - 30 noiembrie - „Drum prin ani și culori”, de Mihai Zaiț, Palatul Braunstein

29 octombrie - 29 noiembrie - „Manuscript. Dansul liniei”, de Iulian Copăcel, Freya Home.

Iașul oferă și în această perioadă o agendă culturală bogată, cu evenimente dedicate iubitorilor de teatru, muzică, literatură și arte vizuale!