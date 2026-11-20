Săptămână culturală cu zeci de spectacole, concerte și expoziții, la Iași
Unul dintre cele mai așteptate momente este premiera spectacolului „Clara Haskil”, în regia lui Matei Lucaci-Grünberg, prezentată de Ateneul Național Iași.
Ateneul Național Iași
Vineri, 20 noiembrie, ora 19:00 - „Napoleon era fată”, regia Toma Hogea, cu Marius Manole și Medeea Marinescu, Sala Unirii
Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 12:00 - „Împăratul muștelor 2.0”, regia Cezara Fantu, Sala Unirii
Duminică, 22 noiembrie, ora 11:00 - „Pinocchio”, regia Erica Moldovan, Sala Unirii
Luni, 23 noiembrie, ora 19:00 - „Un tramvai numit dorință”, regia Andrei Ciobanu, Sala Mare „Radu Beligan”
Miercuri, 25 noiembrie, ora 19:00 - PREMIERĂ: „Clara Haskil”, regia Matei Lucaci-Grünberg, Sala Mare „Radu Beligan”
Joi, 26 noiembrie, ora 19:00 - „Steaua fără nume”, regia Andrei Ciobanu, Sala Unirii
Casa de Cultură „Mihai Ursachi”
Vineri, 20 noiembrie, ora 18:00 - Proiecția filmului (500) Days of Summer, Sala „Diotima”
Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 12:00 - Spectacolul de muzică și poezie „Autumnal Poetic”, Sala „Diotima”. Intrare liberă, în limita locurilor disponibile
Luni, 23 noiembrie, ora 19:00 - Concert RVQ, Parcul Copou
Marți, 24 noiembrie, ora 19:30 - Concert „The Sound of Autumn”, Parcul Copou
11 - 29 noiembrie - Expoziția „Conexiuni”, Muzeul Unirii. Acces gratuit.
Complexul Muzeal Național „Moldova”
20 noiembrie 2026 - 20 aprilie 2027 - „In Memoriam Acad. Constantin V. Gheorghiu”, Muzeul „Poni-Cernătescu”
20 noiembrie 2026 - 24 ianuarie 2027 - „Moldova – secole de istorie și cultură. De la Ioan Vodă cel Cumplit la Alexandru Ioan Cuza”
Muzeul Unirii
3 noiembrie 2026 - 10 ianuarie 2027 - „Matisse la Palat”, Muzeul de Artă
Filarmonica Moldova Iași
Vineri, 20 noiembrie, ora 19:00 - Concert simfonic cu lucrări de Mozart, Beethoven și Brahms; Dirijor: Johannes Meissl; Solistă: Ioana Cristina Goicea
Casa de Cultură a Studenților
Joi, 26 noiembrie, ora 19:00
Concert coral „De la jazz pe Broadway”
Corul Academic „Gavriil Musicescu”
Palatul Culturii - Sala „Henri Coandă”
Intrare liberă
Muzeul Național al Literaturii Române Iași
Miercuri, 25 noiembrie, ora 18:00
Întâlnire cu Dan Sociu: „Despre impactul Inteligenței Artificiale asupra literaturii”
Muzeul „Vasile Pogor” - Casa Junimii
21 noiembrie - 22 decembrie - Expoziția „Retrofuturism: Quasar și Dan Merișca”
Casa Muzeelor
5 - 29 noiembrie - Expoziția de carte ilustrată „Imago”
Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul”
Vineri, 20 noiembrie, ora 9:30 - „Punguța cu doi bani”
Vineri, 20 noiembrie, ora 10:45 - „Albinuța”
Duminică, 22 noiembrie, ora 11:00 - „Albinuța”
Duminică, 22 noiembrie, ora 17:30 - „Ursul păcălit de vulpe”
Joi, 26 noiembrie, ora 17:30 - „Punguța cu doi bani”
Teatrul Național „Vasile Alecsandri”
Vineri, 20 noiembrie, ora 18:00 - „Sindromul Quijote”
Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 19:00 - „Martiri”
Duminică, 22 noiembrie, ora 19:00 - „Martiri”
Joi, 26 noiembrie, ora 18:00 - „Celebritate”
Vineri, 27 noiembrie, ora 19:00 - „A fost sau n-a fost?”
Sâmbătă, 28 noiembrie, ora 19:30 - „Hârjoana”
Duminică, 29 noiembrie, ora 18:00 - „Iarna dragostei noastre”
Expoziții de artă
Noiembrie – decembrie - „Centenar Dan Hatmanu”, Palatul Roznovanu
1 - 30 noiembrie - „NOT YET”, de Dănuț Adrian Chidon-Frunză; 1 - 30 noiembrie - „Drum prin ani și culori”, de Mihai Zaiț, Palatul Braunstein
29 octombrie - 29 noiembrie - „Manuscript. Dansul liniei”, de Iulian Copăcel, Freya Home.
Iașul oferă și în această perioadă o agendă culturală bogată, cu evenimente dedicate iubitorilor de teatru, muzică, literatură și arte vizuale!