* Real Madrid intră într-un proiect social pentru copiii vulnerabili, iar primăria caută noi legături economice și culturale cu ibericii

Iașul ar putea deveni scena unor noi colaborări cu Spania, de la proiecte educaționale și culturale până la investiții economice și sport destinate copiilor din familii vulnerabile.

Primarul Mihai Chirica s-a întâlnit joi, 19 noiembrie, cu Diego Calatayud Soriano, secretar de ambasadă și însărcinat cu afaceri consulare și culturale în cadrul Ambasadei Spaniei în România și Republica Moldova, cu sediul la București. Diplomatul, aflat în România din luna august, a ales Iașul pentru prima sa vizită în afara Capitalei.

Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor româno-spaniole, legăturile istorice și culturale dintre cele două popoare, dar și oportunitățile de colaborare în educație, mediul universitar, cultură și economie. Diplomatul spaniol a manifestat interes pentru inițierea unor proiecte care să apropie tinerii de limba și cultura spaniolă, inclusiv prin organizarea unor evenimente dedicate.

La rândul său, Mihai Chirica a pledat pentru intensificarea schimburilor comerciale și economice, cu implicarea Camerei de Comerț și Industrie Iași și a organizațiilor de profil din Spania. Potrivit datelor prezentate în cadrul întâlnirii, România avea în octombrie 2025 aproape 7.200 de companii cu participare de capital spaniol, investițiile depășind 1,7 miliarde de euro. În 2024, schimburile comerciale dintre cele două țări au trecut de 6,7 miliarde de euro, atingând un nivel record.

Însă unul dintre cele mai importante proiecte discutate are o miză socială și sportivă. Fundația Real Madrid este pregătită să se implice într-un proiect dedicat copiilor proveniți din familii defavorizate din Iași, prin înființarea unei școli sociale de sport.

Acordul-cadru de cooperare dintre Municipiul Iași, Direcția de Asistență Socială, Fundația Real Madrid și Asociația Salvați Copiii – filiala Iași a fost aprobat de Consiliul Local în urmă cu aproximativ trei săptămâni. Inițiativa urmărește să ofere copiilor vulnerabili acces la activități sportive, sprijin, educație și șansa de a-și construi un viitor mai bun.

Dincolo de diplomație și cifre economice, întâlnirea ar putea deschide o poartă către proiecte concrete, în care sportul, educația și solidaritatea să devină punți între Iași și Spania.

Carmen DEACONU