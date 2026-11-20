Vești importante pentru proprietarii de terenuri agricole din județul Iași! Consiliul Județean pregătește noile prețuri medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2027, valori care vor influența direct impozitarea veniturilor obținute din arendă atunci când plata se face în natură, adică în cereale și alte produse agricole. Iar modificările propuse aduc surprize pentru câteva dintre culturile importante ale agricultorilor.

Potrivit documentației transmise de Direcția pentru Agricultură Județeană Iași, cartofii sunt printre puținii câștigători ai noii grile: prețul mediu urcă de la 1,15 la 1,20 lei/kg. La polul opus, floarea-soarelui coboară de la 1,90 la 1,85 lei/kg, soia scade de la 1,65 la 1,60 lei/kg, iar fasolea pierde tot 5 bani, ajungând la 6,15 lei/kg.

Pentru celelalte produse agricole, autoritățile propun înghețarea prețurilor la nivelul anului 2026. Grâul rămâne la 0,80 lei/kg, porumbul la 0,75 lei/kg, orzul și orzoaica la 0,70 lei/kg, iar secara, ovăzul și triticale la 0,65 lei/kg. Merele sunt evaluate la 1,40 lei/kg, în timp ce lucerna masă verde rămâne la numai 0,16 lei/kg.

Prețurile propuse sunt fundamentate pe producțiile obținute, condițiile pedoclimatice, cheltuielile de cultivare și recoltare, costurile de producție și valorificarea mărfurilor pe piața liberă.

Aceste valori reprezintă baza de calcul pentru stabilirea în lei a arendei plătite în produse agricole și, implicit, pentru determinarea impozitelor datorate de proprietarii care obțin venituri din cedarea folosinței terenurilor. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași va utiliza hotărârea Consiliului Județean la emiterea deciziilor anuale de impunere.

Așadar, agricultorii și proprietarii de terenuri intră în 2027 cu prețuri aproape neschimbate pe hârtie, dar cu mici ajustări care pot conta la socotelile de arendă și la obligațiile fiscale. Propunerea urmează să fie analizată și aprobată de Consiliul Județean Iași. Carmen DEACONU